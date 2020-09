Madrid rechaza las restricciones de Sanidad

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha señalado que el plan del ministerio de Sanidad no es jurídicamete válido, y ha señalado que recurrirá la decisión del Gobierno. "Al no haberse alcanzado el consejo dentro del Consejo Interterritorial, jurídicamente no es válido", ha indicado el consejero. Además ha acusado al ministro de haber mentido ya que según ha comunicado Escudero la decisión no ha sido colegiada puesto que ha contado con el voto negativo de la mayoría de las comunidades gobernadas por el PP y Cataluña.

Escudero ha señalado que la situación sanitaria en la Comunidad está mejorando gracias a las medidas adoptadas durante las últimas semanas. "La situación empieza a estabilizarse e incluso con cierta mejoría en 29 de las 45 zonas".

Previamente, en otra comparecencia, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que su departamento publicará en el BOE en "los próximos días" una orden con la decisión colegiada del Consejo Interterritorial de Salud para aplicar restricciones en Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles, Parla y Madrid.

Illa ha explicado que el acuerdo ha sido aprobado "con una amplia mayoría": trece votos a favor, una abstención y cinco votos en contra, que han sido de las comunidades de Madrid, Cataluña, Andalucía, Galicia, Murcia y Ceuta, lo que supone un 70 % de la representación.