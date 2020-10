Madrid reconoce que la duda que tiene es qué zonas de la Comunidad van a ser confinadas

La Comunidad de Madrid tiene claro que este viernes no va a terminar sin que su territorio asuma las restricciones impuestas por el Gobierno que la Justicia tumbó este jueves. La duda está ahora en si esas restricciones se implantarán en toda la región o en determinadas zonas sanitarias.

Es esa última opción, la de continuar confinando por zonas sanitarias, la preferida por la Comunidad de Madrid. Y es que aunque no lo ha confirmado, el consejero de Justicia madrileño, Enrique López, sí lo ha dado a entender este viernes en una entrevista dada a Onda Madrid.

En concreto, ha indicado que la idea de Ayuso es mantener el plan que venían realizando hasta ahora, y ese no es otro que las restricciones por zonas sanitarias. Así es como el Ejecutivo madrileño estaba intentando frenar la expansión del coronavirus antes de que Salvador Illa implantase una serie de medidas en diez municipios con más de 100.000 habitantes.

"La Comunidad de Madrid lleva dictando ordenes al amparo de la ley desde marzo, seguiremos haciendo lo mismo pero bajo nuestros criterios", ha explicado el consejero de Justicia de Madrid.

López ha reprobado al Gobierno por lo que a su entender es un ataque a Madrid: "Lo que parece es que se quiere proteger a España de Madrid y no la salud de los madrileños". Además, ha instado a que actualmente no es momento de enfrentamientos, si no "de la cordura y de la responsabilidad".

Críticas al Gobierno por filtrar las opciones que dieron a Ayuso

Enrique López ha criticado al Ejecutivo nacional por filtrar a la prensa las opciones que el propio Pedro Sánchez dio a Isabel Díaz Ayuso horas después de que la Justicia no avalase algunas medidas impuestas por el Ministerio de Sanidad.

En concreto, López ha explicado que tras comunicarle Sánchez esas tres opciones a Ayuso, la presidenta de la Comunidad solicitó tiempo para poder estudiarlas junto a su equipo, pero antes de que pudieran tomar una decisión, la Secretaría de Estado de Comunicación ya había mandado un mensaje a la prensa indicando todas las opciones que el líder del Ejecutivo había proporcionado a la presidenta madrileña.

Estado de alarma si Ayuso no aplica las restricciones de Illa

De no aceptar las restricciones que quiere implantar el Gobierno en la Comunidad, el Ejecutivo aplicará un estado de alarma en el Consejo de Ministros extraordinario convocado para este viernes.

El mismo, que no podrá ser presidido por Pedro Sánchez (la encargada será Carmen Calvo) porque no ha cancelado su viaje a Barcelona con el Rey, decretará esa alarma siempre que Ayuso no aplique esas medidas solicitadas por Illa.