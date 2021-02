El presidente el Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, ha convocado una rueda de prensa a las 12 del mediodía de este lunes en la que se espera podría aclarar si padece algún problema grave de salud. Lambán fue hospitalizado a mediados de la semana pasada sin que trascendieran detalles públicos de su dolencia. El presidente aragonés fue dado de alta el domingo, según informó él mismo en las redes sociales.

La convocatoria no especifica el tema o el contenido de su rueda de prensa, que no estaba prevista inicialmente. Lambán, de 63 años, ha sido hospitalizado dos veces en cuatro meses. El primer ingreso se debió a una prostatitis infecciosa, según se informó entonces. Sin embargo, el Gobierno aragonés no ha ofrecido una versión oficial sobre los motivos que han llevado al presidente a regresar al centro sanitario. Los comunicados sobre su estado de salud han sido escuetos. Y se han limitado a comentar que tuvo fiebre, que se encontraba bien y que se le han realizado varias pruebas sin precisar cuáles.

Lambán recibió el alta hospitalaria este domingo. El propio presidente escribió en las redes sociales que se marchaba directamente a su localidad de nacimiento, el municipio zaragozano de Ejea de los Caballeros.

Recibida el alta, vuelvo a mi pueblo, #EjeaDeLosCaballeros, donde estoy empadronado y pernocto todos los días y del que, a muchísima honra, soy Hijo Predilecto. A l@s médic@s, enfermer@s y personal del #HospitalMiguelServet que me han cuidado los llevaré siempre en el corazón pic.twitter.com/QgzfC7dzTS — Javier Lambán (@JLambanM) February 14, 2021

Lambán encabeza un Gobierno cuatripartito en Aragón junto al Partido Aragonés (PAR), Podemos y Chunta Aragonesista (CHA). El Ejecutivo se ha visto prácticamente descabezado en las últimas semanas. El vicepresidente Arturo Aliaga (PAR) se encuentra también hospitalizado. Su baja será prolongada, por lo que la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, tuvo que asumir las funciones del número dos del Gobierno.

Lambán, presidente de la Diputación de Aragón

Lambán preside la Diputación General de Aragón desde el 2015 y también lidera el PSOE en esta comunidad. Es considerado como uno de los barones socialistas más críticos con Pedro Sánchez. Y se significó especialmente en su contra durante las primarias del 2017 en el PSOE.

(Habrá ampliación)

