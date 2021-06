El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que el indulto a los líderes del procés que el Gobierno prevé aprobar próximamente es un "triunfo porque demuestra las debilidades de los aparatos del Estado".

En una entrevista en Catalunya Radio, el líder de los republicanos afirma que las condenas "no resistirán la confrontación" con la Justicia europea y es por ello que "el Estado intenta protegerse revirtiendo algunas de las medidas abusivas que ha tomado".

Además, Junqueras ha señalado en la entrevista que el indulto permitirá que haya más personas trabajando por la independencia: "Si somos más útiles estando fuera que dentro, es evidente que queremos ser útiles".

El presidente de ERC no ha descartado participar en la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, aunque ha considerado irrelevante su papel ya que intentará ayudar "desde todos los lugares". "Si es en la mesa de diálogo, en la mesa de diálogo; si es en otro ámbito, en otro ámbito", ha dicho, y ha recordado que su figura es "una pieza más en el equipo formidable".

"El indulto será el preludio de la derrota que sufrirá de España"

También Jordi Cuixart, líder de Òmnium Cultural, se ha pronunciado sobre el indulto. Considera que es "el preludio de la derrota que sufrirá España en Europa", en referencia a la futura respuesta de la Justicia europea a la sentencia del Supremo, e insiste en que con esta medida de gracia "no se acaba nada", sino que "la lucha continúa". "La resolución del conflicto político pasa por la autodeterminación, por la amnistía y el retorno de los exiliados, no dejaremos solo a ningún represaliado", señala en una entrevista que publica Elnacional.cat este domingo.

Acto de Sánchez en Barcelona

El líder de Òmnium carga con dureza contra el PSOE. Cree que el acto de Pedro Sánchez este lunes en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, en el que expondrá su estrategia de "reencuentro" con Cataluña y que incluye la defensa de los indultos a los presos del 1-O, responde a "una operación para no reconocer que el indulto no lo hacen por iniciativa propia".

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no acudirá al acto porque ya tenía prevista una visita institucional a las Tierras del Ebro (Tarragona) que "mantendrá". Tampoco lo hará el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró: "Indultos sí. Propaganda no. La próxima vez le agradecería que dirigiera la carta al Vicepresidente del Govern de Cataluña. Por cierto no vendré", escribió en Twitter.