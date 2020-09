El estallido de la juez del 'crimen de los tirantes': "Si pudiera me marchaba"

El segundo juicio del 'crimen de los tirantes' ha arrancado esta semana con continuas escenas de tensión. La juez que preside el tribunal y el abogado del acusado se han enzarzado en un rifirrafe dialéctico que ha acabado con los nervios de la magistrada, María José Gil Corredera, quien no ha podido evitar manifestar su hartazgo: "Si pudiera me marchaba".

En esos términos ha estallado la magistrada mientras discutía con el letrado Endika Zulueta, abogado del antisitema Rodrigo Lanza, acusado de matar a Víctor Lainez -falleció tras atacarle por la espalda- supuestamente por ir vestido con unos tirantes -aunque dicha prenda nunca apareció- de la bandera de España. Por tal motivo, Lanza ya fue juzgado el pasado año. Sin embargo, resultó absuelto del delito de asesinato y fue condenado por homicidio imprudente, aunque las irregularidades del proceso han llevado a la repetición del juicio.

El enfrentamiento entre la magistrada y el abogado defensor se ha producido durante el transcurso de la sesión celebrada este martes, en las postrimerías del interrogatorio que el letrado estaba formulando a su cliente, a quien lanzando preguntas sobre su vida en presión, su régimen penitenciario o las consecuencias psicológicas de su paso por la cárcel, según recoge en una crónica el diario ABC.

Preguntas sobre la estancia en la cárcel del acusado

A tenor de esas preguntas, la juez ha advertido al abogado de que las preguntas que esta realizando no eran procedentes, dado que sobrepasaban los límites del objeto del interrogatorio: la muerte de Víctor Lainez y la responsabilidad de Rodrigo Lanza en las circunstancias del fallecimiento. Tras llamar su atención, el abogado ha reprochado a la juez su actitud con continuas protestas, tratando de discutir con la magistrada sobre la dirección del juicio, lo que no solo ha desairado a la juez, sino que ha generado reproches por parte de la fiscal y los abogados de la acusación.

La juez llamó la atención la atención del abogado del acusado por las preguntas que estaba formulando a su cliente, tras lo que él trató de discutir con la magistrada, que finalmente estalló

Mientras la fiscal reprendía al abogado de la defensa por tratar de eludir las directrices de la juez, el letrado Enrique Trebolle recalcaba su sentimiento de "vergüenza" por lo que estaba ocurriendo. En ese momento, la juez se sinceró: "Es que, realmente, así es que…, yo, vamos, es que si pudiera me marchaba. Es difícil, incómodo y yo, vamos...".

Más tensión en el juicio del "crimen de los tirantes"

El de este martes no ha sido el único episodio de tensión que ha tenido lugar en estos dos días de juicio. La magistrada también ha tenido que lamentar la actitud de un miembro del jurado que este pasado lunes interrumpió el desarrollo de la sesión verbalizando sus pareceres en voz alta. La magistrada se vio obligada a llamarle al orden en varias ocasiones, no sin también enfatizar su visión: "Yo no lo quiero. [...] Es un pitorreo".

Este miembro del jurado ha pedido disculpas al arrancar la sesión de este martes, cuando se debatía sobre la pertinencia de mantenerlo en el juicio. "Pido disculpas, no volverá a suceder", ha asegurado el miembro del jurado, tras lo que la magistrada ha abogado por mantenerlo minutos después de haberse mostrado a favor de su recusación, como también demandaba el letrado del acusado; aunque no si la advertencia de ser multado con 150 euros si persiste en su actitud.