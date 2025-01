José Ángel Alonso: “El CIS ya no busca predecir resultados, sino producirlos”

El senador del Partido Popular, José Ángel Alonso, ha lanzado una crítica contundente hacia el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), al afirmar que "el CIS ya no busca predecir resultados, sino producirlos". Esta declaración se produjo durante la comparecencia de Ismael Crespo, ex director del departamento de Investigación del CIS. Alonso destacó que "desde el PP no vamos a consentir que se usen recursos públicos para manipular la voluntad del electorado". Según el senador, la erosión de la democracia no solo se produce con acciones visibles, sino también desde dentro, mediante la corrupción de instituciones clave como el CIS.

¿Manipulación en el CIS?

Durante la comparecencia, Alonso puso de manifiesto la supuesta parcialidad del CIS, señalando que las encuestas formuladas bajo la dirección de José Félix Tezanos priorizan preguntas irrelevantes para la opinión pública. Según el senador, se evitan cuestiones de interés general que podrían perjudicar al Gobierno. "¿Preguntó Tezanos por la Ley del 'sí es sí' que permitió la rebaja de penas a violadores? No; ¿Preguntó Tezanos por el indulto a los independentistas o por la Ley de amnistía? No", declaró Alonso, evidenciando su preocupación por la falta de preguntas sobre temas trascendentales. Alonso se mostró sorprendido ante las preguntas que sí se han formulado desde el CIS, como "¿Preguntó por cómo les gusta la tortilla de patatas a los españoles? Sí; ¿Preguntó por la carta de amor de Sánchez a Begoña? Sí".

Según el senador, "es evidente que el CIS nunca va a preguntar por un asunto que pueda perjudicar al PSOE". Alonso acusó a Tezanos de ser leal a intereses partidistas, afirmando que "Tezanos se debe a su amo". Estas declaraciones reflejan la desconfianza del senador hacia la imparcialidad de las encuestas del CIS. El senador popular lamentó que la reputación del CIS haya disminuido drásticamente en los últimos años. Según Alonso, "el CIS ha pasado de ser un modelo de referencia internacional a ocupar los últimos puestos entre las encuestadoras". En apenas seis años, la reputación de la institución ha caído en picado, y las desviaciones en las encuestas no son casualidades ni errores, sino patrones que benefician a una misma formación política. Alonso subrayó que más del 95% de los casos favorecen a una sola formación política, sugiriendo una falta de objetividad en los resultados.

¿Crisis de credibilidad?

La falta de credibilidad del CIS se ve agravada por problemas en la redacción de preguntas, tratamiento incorrecto en la codificación, ruptura de series históricas y sobrerrepresentación de la izquierda, según explicó el compareciente. Alonso también criticó las observaciones partidistas por parte del presidente del CIS. En este contexto, el senador destacó la imprecisión de las encuestas electorales del CIS, como en las elecciones de Madrid y las recientes elecciones europeas, donde se observaron desviaciones significativas a favor del PSOE.

Alonso reprochó a la bancada socialista el presupuesto actual del CIS, que ronda los 16 millones de euros, duplicando el del último gobierno del PP. Según el senador, "el despilfarro de los fondos públicos para manipular a la opinión pública con encuestas imprecisas socavan directamente la esencia de nuestra democracia". Estas palabras reflejan la preocupación de Alonso por el uso de recursos públicos para influir en la opinión de los ciudadanos, lo que considera un ataque a los pilares fundamentales del Estado de derecho. Para concluir, José Ángel Alonso exigió responsabilidades por "la utilización de recursos públicos para manipular la opinión de los ciudadanos". Calificó esta situación como "uno de los ataques más graves contra los pilares fundamentales de cualquier Estado de derecho". Las declaraciones del senador reflejan una crítica intensa hacia la gestión del CIS bajo la dirección de Tezanos, y subrayan la importancia de la transparencia y la objetividad en las encuestas que se realizan con recursos públicos.