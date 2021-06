El exsecretario general de Podemos Pablo Iglesias no acudirá al acto de cierre presencial de la cuarta Asamblea Ciudadana de la formación que tiene lugar este fin de semana, según ha podido confirmar Europa Press.

De esta forma, Iglesias no tiene previsto desplazarse ni el sábado ni el domingo al auditorio Paco de Lucía de la localidad madrileña de Alcorcón, donde se desplegará el conclave asambleario.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, el edil de Podemos en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Esteban Tettamanti, y el militante crítico Fernando Barredo optan a ser el nuevo secretario general de Podemos, cargo que ostentó durante más de siete años el también cofundador del partido.

La última aparición pública de Iglesias fue el pasado 4 de mayo en una rueda de prensa para valorar los resultados de las pasadas elecciones madrileñas, comparecencia donde anunció que abandonaba la política.

"Creo que no contribuyo a sumar. No soy una figura política que pueda contribuir a que Unidas Podemos como fuerza política consolide peso institucional dentro de dos años en Madrid y que podamos ganar en la Comunidad y el Ayuntamiento. Cuando la situación es esa, cuando los resultados son los que son y que te hayan convertido en un chivo expiatorio hace que tu papel en tu organización y tu papel para mejorar la democracia de tu país se vea enormemente limitado y movilice lo peor de quienes odian la democracia, uno tiene que tomar decisiones y las tiene que tomar sin contemplaciones", explicó entonces.

Desde esa fecha, el también exvicepresidente segundo del gobierno no ha vuelto a realizar ninguna intervención pública desde el 4 de mayo ni tampoco ha desplegado comentarios en redes sociales. De este modo, no se ha pronunciado sobre el nuevo proceso asambleario que decidirá su reemplazo al frente del partido. El diario 'La Razón' adelantó que, con esta decisión, busca no restar protagonismo a la propia Asamblea Ciudadana.

En dicho encuentro se desarrollará una serie de ponencias políticas. De esta forma, el sábado se debatirá con las bases del partido sobre feminismo, cambios social, alianzas estratégicas, municipalismo, salud mental y las medidas de apoyo a la juventud. En la jornada de tarde será el turno de pluriculturalidad y republicanismo, estrategias para "combatir el avance de la extrema derecha", medio rural y soberanía alimentaria, derechos humanos en el mundo, así como Estado de bienestar y servicios públicos.

Candidatura de Belarra

La candidatura para dirigir Podemos que abandera la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, destaca en su propuesta de ponencia política que Podemos "debe dejar atrás" la fase protagonizada "por el liderazgo y la personalidad" del secretario general saliente Pablo Iglesias, para ser consecuente con su "legado" de "éxitos indiscutibles".

El documento político de la principal aspirante a relevarle al frente del partido en la cuarta Asamblea Ciudadana, proclama que es "necesario construir un nuevo Podemos, con un protagonismo más colectivo, cuyo liderazgo sea asumido mayoritariamente por compañeras y que represente una España que es mucho más que Madrid".

A nivel interno, el texto señala que la renuncia de Iglesias a sus cargos políticos, tras las elecciones madrileñas del 4 de mayo, no fue "una decisión personal" sino "política", que abrió una "oportunidad para el futuro".

"Podemos, con Pablo Iglesias, nos ha enseñado que nuestra formación es, sobre todo, una forma de hacer política que ahora vamos a llevar a cabo de una manera más feminizada, coral y plurinacional, lejos de las lógicas de competición y desgaste que intentan atribuirnos", ahonda la propuesta de ponencia política.

Por su parte, Tettamanti propuso que se adjuntara en la denominación de la cuarta Asamblea Ciudadana de Podemos también el nombre de Pablo Iglesias, en homenaje a su trayectoria política al frente del partido.

El censo electoral está conformado por casi 139.000 inscritos, registrados antes del 27 de mayo y que han verificado su identidad, y tienen de plazo hasta el sábado para votar a los tres candidatos que aspiran a liderar Podemos, así como a los integrantes del Consejo Estatal Ciudadano (máximo órgano de dirección entre procesos asamblearios) y del Comité de Garantías.

Con su celebración en Alcorcón, Podemos rompe con otro icono que ha marcado a Podemos desde sus primeros pasos al no escoger el Palacio de Vistalegre, en el que tuvieron lugar las dos primeras citas asamblearias (la tercera se hizo de forma telemática a causa de la pandemia del Covid-19).