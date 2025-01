Guardiola rechaza el cierre de las nucleares y reta a Sánchez a comenzar por Cataluña: "Hay un voluntario allí"

Tal y como adelantó Vozpópuli hace unos días, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado este jueves que "si Cataluña no quiere nucleares, que comience el Gobierno de España cerrando las de de Cataluña" puesto que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado su apuesta por las energías renovables cuando ella le ha pedido hacer un frente común ante el cierre de la Central Nuclear de Almaraz, en la provincia de Cáceres.



"Yo le cambio ahora mismo la hoja de ruta de cierre al presidente Illa, al menos de momento, hasta que tengamos un Gobierno nacional que tenga sentido de Estado", ha dicho la presidenta extremeña, que ha avanzado que ella no quiere que se cierre ninguna nuclear por una cuestión de "sentido común" y porque "esto no va de partidos, esto va de razones".



Guardiola ha subrayado que lo que quiere es "la soberanía energética" del país, por lo que ante la "negativa" de dar marcha atrás al cierre de Almaraz en un par de años, la presidenta extremeña cree que "lo lógico es que no se empiece cerrando una central nuclear en una comunidad autónoma donde su gobierno autonómico y donde la sociedad en su conjunto la está defendiendo".



"Hay un voluntario, por tanto, que empiecen por allí", ha espetado en alusión al presidente catalán al que Guardiola envió una carta que también remitió a los presidentes de Valencia y Castilla-La Mancha, comunidades autónomas que tienen centrales nucleares que están en funcionamiento, en la que les pedía que se hiciera un "frente común" para defender la energía nuclear.



La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola | EUROPA PRESS



La jefa del Ejecutivo extremeño ha recordado que el presidente valenciano, Carlos Mazón, ha mostrado "todo su apoyo" y el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page la emplazó a una reunión "pero no mostraba su rechazo a ese frente".



Sin embargo, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "sí que ha dejado muy claro que no quiere nucleares y que su apuesta de futuro pasa en exclusiva por las renovables". "Hoy me gustaría decirles rotundamente que si Cataluña no quiere nuclear, que comience el Gobierno de España cerrando las centrales nucleares de Cataluña", ha sentenciado.



Guardiola ha hecho estas declaraciones este jueves en Cáceres donde ha visitado, junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, una empresa de servicios integrales en el proceso de la transición energética.