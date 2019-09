El exgeneral chavista reclamado por EEUU: "Amigos del CNI me ayudaron a venir a España"

El exgeneral venezolano Hugo Carvajal lleva apenas 24 horas en libertad en España cuando recibe a Vozpópuli en una terraza de La Moraleja, la exclusiva urbanización situada al noreste de Madrid. Acaba de conocer el contenido del auto de la Audiencia Nacional que tumba su extradición solicitada por EEUU por la que ha estado preso cinco meses. Los jueces españoles creen que había una motivación política en la petición atendiendo al perfil de este militar, guardián de los secretos del chavismo durante siete años (2004-2011) al frente de la Inteligencia del Gobierno bolivariano.

Llegó a España en marzo y pocos días después fue arrestado. Rompió con Maduro, se unió a Guaidó, pero sigue defendiendo a Chávez. Agradece a sus amigos del Centro de Nacional de Inteligencia (CNI) que le ayudasen a salir de Venezuela y recuerda los tiempos en los que compartían información, también sobre la “cantidad considerable” de etarras escondidos en su país. Prefiere no decir por qué no se les detiene. Villarejo fue su anfitrión en la cárcel de Estremera y hasta usó a su abogado para “una emergencia”. Preguntado por el interés de policías españoles en Podemos dice no poder decir nada. “Más adelante, veremos”.

¿Tiene usted la sensación de ser un caramelo en manos de cualquier servicio de Inteligencia?

Sí, pero yo tampoco hago presunciones de esas cosas. Han querido presionarme, no sé por qué han tenido que meterme en un calabozo como se dice vulgarmente allí en Venezuela -no sé cómo se dice aquí en España- para hablar con uno, eso no es civilizado. No hace falta hacer todas estas cosas, eso lo que hace es alejar a uno.

Amigos del CNI me ayudaron a venir a España, a ponerme lejos de Venezuela, a preservar mi seguridad

A través de su abogado usted difundió un comunicado en el que se ofrecía a colaborar. ¿Se ha puesto alguien en contacto con usted para pedirle información?

No han formalizado eso, aunque España sabía que yo venía para acá, los EEUU sabían que yo venía para acá. Un funcionario que yo no quiero darte el nombre ahora lo sabía porque contactaron a través de mi abogado. Me propusieron ir a República Dominicana y yo dije que no. Yo confiaba en España, conozco las leyes de España y el tiempo me ha dado la razón. No fue mala mi apreciación sobre España y sobre el sistema judicial de España.

¿Cree que le quisieron tender una trampa?

Lo hicieron. De hecho, ese día 12 de abril [fecha de su arresto] no se me olvida. Esa persona vino a hablar conmigo a España, nos íbamos a ver esa tarde y apareció la Policía a buscarme.

¿Era venezolano o era español ese funcionario?

De Estados Unidos.

¿El CNI se ha puesto en contacto con usted?

Yo tengo amigos ahí (silencio). Les agradezco el apoyo en su momento, amigos de hace tiempo. No quisiera hablar de ellos, no voy a permitir que me saquen esos nombres porque es un tema de lealtad que tengo yo a esa gente. Ellos me ayudaron a venir a España, a ponerme lejos de Venezuela, a preservar mi seguridad y la de mi familia, estamos todos acá. Entonces yo no voy a señalar a nadie del CNI.

¿Después de su detención también le han echado una mano?

Los voy a seguir viendo porque ahí ya hay más un lazo de amistad que de trabajo.

Pero, insisto, ¿se han puesto en contacto con usted estos días, le han echado una mano?

Te puedo decir que sí, pero no es importante ahorita. No vayan a querer ver que ellos influyeron en algo. Eso no pasa acá en España y por eso yo vine a España porque confié y sigo confiando en la Justicia de España.

Villarejo como anfitrión

Fue muy comentado que compartiese usted abogado con el excomisario Villarejo.

Eso fue una situación fortuita. Fue una emergencia porque tenía un abogado que tenía que acompañarme a una vista, teníamos que prepararla y se me perdió en el momento.

¿No se presentó?

No se presentó y, estando detenido, lo que tenía más a mano era el grupo de compañeros que estaban detenidos allí [en el módulo de fuerzas de seguridad de la cárcel de Estremera] entre ellos está Villarejo, que es abogado.

¿Villarejo ejerció como anfitrión en la cárcel y le ofreció a su abogado?

Es obligado, somos poquiticos los funcionarios que están allí de paso, todos se conocen, nos conocíamos, yo pedí auxilio y yo tengo abogado, yo tengo otro,yo tengo otro... vi el que estaba más a la mano y lo tomé para que me acompañara a esta vista y ya, listo, hasta ahí.

¿Y por qué no siguió?

Porque fue una emergencia, para acudir a la vista y no ir en manos un abogado, un defensor público, no sé cómo se dice aquí, que no conozco [de oficio].

¿Y se le han ofrecido muchos abogados para representarle?

(Ríe) desde el día uno hasta hoy... de Estados Unidos, bufetes de acá... [Su primera abogada fui yo, interviene su mujer, sentada a su lado]

¿Qué le ofrecían?

Ese es el trabajo de los abogados, ofrecer los servicios y el mío era preguntarle cuánto cuesta y qué me ofrecen y por ahí iba tomando mi decisión y averiguando de cada uno, preguntándole a los amigos.

¿En qué momento un militar como usted hace el proceso personal de romper con el Gobierno al que sirvió durante tantos años?, ¿cuál fue el motivo?

Mira…(silencio). Es una decisión que no tomé sólo como militar exclusivamente, también como ciudadano, como político, porque soy diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, reconocida por España y por muchos países del mundo. Hay que tener un poquito de sensibilidad, un poquito de corazón, de buenos sentimientos. Hay que tener la sangre demasiado fría para no hacerlo. La situación en Venezuela es más difícil de lo que te imaginas y de lo que dice la información que te llega porque allí las cosas están muy vetadas. El Canal 24 no creo que se vea allá, CNN le cortan la señal porque no interesa lo que dice, el canal español que va allá y hace una opinión, le cortan la señal. No se ven en Venezuela.

¿Qué es lo más grave del Gobierno de Chávez que usted sepa y que el mundo todavía no conozca?

(Silencio) Chávez no debería de ser tema de conversación, la verdad.

¿Y Maduro?

Es otra cosa.

Lealtad a Chávez

¿Por qué?

Chávez fue Chávez, lamentablemente el proyecto de Hugo Chávez nació con Hugo Chávez y murió con Hugo Chávez. Y no hay un dirigente de los verdaderos chavistas que tenga la capacidad para retomar este proyecto. Tienen que pensar en otra cosa, en algo parecido al socialismo de acá de España. Ya las posiciones están demasiado radicalizadas y eso no es bueno ni sano para ninguna democracia.

Ellos saben lo que está pasando en Venezuela, saben la cantidad de droga que viene de Colombia

¿El Gobierno de Nicolás Maduro ha tenido relación con el narcotráfico? Se puede contestar casi con un sí o con un no.

No te la voy a contestar con un sí o un no porque sería irresponsable de mi parte involucrar a todo un Gobierno. Ni el peor país que consigas en el centro de África vas a conseguir que esté directamente…

¿Cree que el presidente Maduro tiene conocimiento de que altos funcionarios de su Gobierno se han lucrado con el negocio de la droga?

No les interesa combatir el tema. Ellos saben lo que está pasando en Venezuela, saben la cantidad de droga que viene de Colombia, pasa por Venezuela y sale para el mundo pero no hacen nada. No toman acciones como tampoco Colombia controla la salida de su país como muchos países tampoco controlan el ingreso de droga a sus fronteras.

¿Tienen funcionarios del Gobierno relación con las FARC?

Mira (silencio), ese tema de las FARC es complicado. O fue complicado. Eso está ahí sobre la mesa y tu sabes que los tienen. Eso no se puede ocultar. Maduro prácticamente lo reconoció estos días con motivo del Foro de Sao Paulo. Mintió una vez más. Dijo que serían bienvenidos cuando quieran venir. Mentira, están ahí. No debe de justificarse porque el proceso de paz terminó en 2016 y de ahí para acá no debe quedar ni un efectivo y menos en territorio venezolano y están ahí, eso no se puede ocultar.

¿Y antes del proceso de paz estaban?

Por ese mismo proceso de paz sí, estaban. Pero eso estaba consensuado con el Gobierno de Colombia. Hubo que ganarse la confianza de esa gente, nunca se hizo un proceso de liberación en dos o tres años. Inclusive liberaron a Ingrid Betancourt, de ascendencia francesa. Y allí hay que ganarse la confianza con esa gente y Chávez estaba dispuesto a lograr la paz entre las FARC y el Gobierno de Colombia y lo logró, lo logró. En Colombia sabían lo que estaba haciendo Chávez, eso no fue algo que se le ocurriese a él solo. Él tuvo que hacer algunas cosas: las FARC no son beligerantes, las FARC no son terroristas... para poder ganarse la confianza y que le permitieran inclusive el tema de la negociación.

Usted justifica a Chávez, pero ¿no cree que el Gobierno de Maduro es una herencia de aquello?

No, no, eso no es ninguna herencia, es algo muy diferente. Chávez tenía un propósito que era abordar el proceso de paz.

Chávez era respetuoso con los Derechos Humanos, con la vida de la gente, le dolía el pueblo, no pasaba hambre como ahora

No me refiero solo al asunto de las FARC, me refiero a la libertad de prensa, el trato a la oposición...

(Interrumpe) Son dos cosas totalmente diferentes. Maduro no se parece a Chávez, en absoluto. Heredaría otras cosas y de otros, pero no de Chávez. De Chávez no heredó nada, era respetuoso con los Derechos Humanos, con la vida de la gente, le dolía el pueblo, el pueblo no pasaba hambre como está pasando ahorita, tenía su atención médica sanitaria, ¿entiende?

¿Guaidó es la solución, o se precipitó la comunidad internacional al apoyarlo?

Las circunstancias se van desarrollando, pero es la vía, esa es la vía… no te voy a predecir ahora irresponsablemente qué pudiera pasar al final, pero cualquier Gobierno diferente tendrá mi apoyo, sea Guaidó o dirigentes de talante democrático tendrá mi apoyo.

¿Va a seguir ejerciendo como diputado en la distancia?

Si la ley me lo permite, que creo que sí, lo haré. Y si España me permite inmiscuirme en el tema político.

Porque usted no va a viajar a Venezuela.

Por ahora no, pero volveré.

ETA y las FARC

La Audiencia Nacional investigó la relación entre ETA y las FARC en territorio Venezolano. ¿Existía esa relación?

Ese es un tema que por estar en España y respetar algunas cosas no debería tocar. Más adelante podríamos hablar, ahora de verdad que no es conveniente hacerlo. Yo sé quiénes son los etarras que están en Venezuela, dónde viven y qué actividad hacen. Y eso lo saben ellos aquí porque yo lo compartí con ellos.

Es decir que le suenan los nombres de Arturo Cubillas, de De Juana Chaos…

(Interrumpe) Todos, de todos.

"¿Por qué no se detiene a los etarras en Venezuela? No sé y no te lo voy a decir"

¿Cuántos hay?

Una cantidad considerable que España sabe quiénes son porque (ríe) esos no llegan allá de la nada, ¿sabe?.

¿Y por qué no se les detiene?

(Silencio) No sé y no te lo voy a decir, no puedo.

El exdirector del CNI Jorge Dezcallar narra en un libro que viajó a Venezuela a reunirse con Chávez para detener a varios miembros de ETA que estaban en ese país. Le facilitó los nombres a Chávez y al día siguiente a primera hora, cuando fueron a los lugares donde se encontraban, no había nadie, todos los terroristas se habían esfumado. ¿Conoce esta historia?

No.

¿Tiene constancia de que policías españoles le solicitaron a funcionarios venezolanos información sobre el partido Podemos?

Eso siempre ha estado en el tapete allí. Yo por respeto a la política interna de España no he querido decir más tampoco. Más adelante, veremos.

¿Usted ha tenido conocimiento de espionaje a opositores, como por ejemplo al señor Leopoldo López?

El espionaje es un término exclusivamente para los militares. De militares para militares. Es posible que una persona que no sea militar sea contratada para hacer un trabajo de ese tipo.

¿Espionaje a opositores? Vigilancias

¿Niega que haya habido tácticas de espionaje a opositores como Leopoldo López?

No es la palabra espionaje. Vigilancias. Es posible que lo hayan hecho, claro que sí, en política, en cualquier país y en Venezuela eso pasa, ¿entiendes? estar pendiente de qué rumbo lleva.

Torturas a opositores

Aquí a España también vino huyendo de Venezuela Lorent Saleh, ¿sabe quién es?

Sí, por referencias lo conozco.

Él denunció todo tipo de torturas en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), dependiente del departamento de Inteligencia. ¿Se tortura en el Sebín?

Es público, hasta muertes ha habido ahí.

¿Y eso no sucedió en el Gobierno de Hugo Chávez?

Si tienen un caso, tienen que decírmelo. En la organización que yo estaba eso no pasó nunca. Hubo un solo exceso que me llevó a presentar mi dimisión y no me la admitieron, por supuesto.

¿Qué sucedió?

Fue un incidente en la calle, no tenía nada que ver con la política. Asesinaron a un funcionario de la Inteligencia militar. Chávez era una persona que era demasiado celoso con eso, pero celoso hasta los extremos.

EEUU le reclamaba a usted por delitos de narcotráfico, asociación ilícita y tráfico de armas. La Audiencia Nacional la ha rechazado en un auto en el que ve una motivación política en esa petición.

Eso es irresponsabilidad de la DEA (la agencia antidroga de EEUU) o de algunos funcionarios de la DEA porque no puedo responsabilizar a toda la organización. Yo di la cara donde sea, en España o donde tenga que ir porque es que yo no he cometido delito de ningún tipo. Dígame qué es lo que tiene y yo te reconozco lo que tenga que reconocerte y te digo cuál es la verdad. Tu no la sabes, yo sí lo sé.

¿Cuál cree que fue el detonante para que EEUU le reclamase por delitos tan graves?

Son graves para la opinión pública, para mi no lo es. EEUU dice que se veía a agentes armados míos con miembros de las FARC. Claro, teníamos la responsabilidad de garantizar la seguridad de los líderes de las FARC que tenían que ir a Cuba, por ejemplo, en los meses de negociación. ¿Cómo yo cuido en un país donde hay tanta delincuencia? Tenía que ir con gente bien armada mía.

Pero EEUU lo que dice es que usted conspiró con Chávez para "inundar" de cocaína el país.

Lo dicen dos funcionarios de la DEA, corruptos seguramente, y un fiscal o dos fiscales.

EEUU no tiene ningún problema conmigo, lo tiene un grupito ahí que necesita hablar conmigo

No es poca cosa.

No lo dicen ni esas instituciones ni el Gobierno de EEUU. Donald Trump no sabe ni quién es Hugo Carvajal ni EEUU tiene ningún problema conmigo, lo tiene un grupito ahí que necesita hablar conmigo y entonces presiona y me mandan a detener, ya lo hicieron en Aruba siendo yo cónsul general, me tuvieron cuatro días detenido.

[Su mujer le muestra algo en la pantalla de su teléfono móvil]

¿En ningún momento la CIA le ha ofrecido pactar?

No... vale... ese tema es otra cosa, vamos a ir terminando.

¿Qué va a hacer usted en España?

Por definirse. Por el momento estoy atendiendo a la familia, he tenido una deferencia contigo y espero que interpretes bien lo que te he dicho, no hemos hablado de nada extraordinario, no hay primicia.