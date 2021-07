El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, ha señalado este lunes que la Conferencia Episcopal Española es "responsable" de sus pronunciamientos, en relación a la posición favorable de los obispos en el tema de los indultos a los líderes independentistas, si bien ha apostillado que "a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César".

En declaraciones a los medios de comunicación tras participar en la jornada 'Next Generation' en el Foro Ágora de 'El Economista', Feijóo ha sido preguntado por si se identifica con la parte de la Iglesia que está a favor de los indultos, a lo que ha respondido que él opina sobre las propuestas de los partidos políticos.

Eso sí, ha aseverado que no le gustaría que la Iglesia "se metiese en asuntos políticos" y que, por ende, él no se pronuncia sobre el posicionamiento de los obispos españoles en relación a los indultos a los líderes independentistas.

Asimismo, también se ha mostrado favorable a la posición del PP a nivel nacional de no plantear una moción de censura contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tal y como le están reclamando Vox y Ciudadanos.

Según ha defendido, la moción que planteó Vox el año pasado "fue un balón de oxígeno para el Gobierno". Y es por ese motivo, "para no darle el segundo balón de oxígeno", por el que el mandatario autonómico 'popular' defiende que no se presente esta moción de censura.

Rechaza la moción contra Sánchez

"El Gobierno cuenta con mayorías en la Cámara, presentar una moción no me parece que sea lo más inteligente, necesitamos hacer una oposición constructiva porque creo que nuestro país no va bien con este Ejecutivo", ha sentenciado.