Feijóo reclama una gran coalición a nivel nacional para superar la crisis económica

"¡Qué bien nos iría con un Gobierno a la alemana!". Así de contundente se ha mostrado el candidato a la Xunta de Galicia por el PP, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en El País. "Qué bien nos iría si el PSOE volviese a ser un partido socialdemócrata y pudiese pactar con otro reformista de centroderecha como el PP", ha indicado el que, según las encuestas, va a conseguir el 12-J su cuarta mayoría absoluta en los comicios gallegos.

Feijóo ha respondido así a la pregunta de si él negociaría los Presupuestos Generales del Estado si fuese el líder nacional del PP. "Es que no lo soy...", ha explicado en un principio, para luego asegurar que "ahora más que nunca, con este terremoto económico que gamos a sufrir... ¡Qué bien nos iría con un Gobierno a la alemana!".

Con estas palabras vuelve a surgir la gran coalición, con el ejemplo del Gobierno de Angela Merkel en Alemania. Allí, la CDU forma un Ejecutivo bajo una gran coalición con el SPD, con Merkel canciller federal y Olaf Scholz como vicecanciller.

Pide el apoyo desde Vox hasta el PSOE

En la misma entrevista, Feijóo asegura que su idea es gobernar en Galicia con apoyos desde los votantes de Vox hasta los del PSOE: "Al PP no se le pide que gane las elecciones, se le pide un resultado estratosférico, por encima del 47%. ¿No cree que no necesito para eso el voto de mucha gente del PSOE? Y de Ciudadanos, de Vox... Hay mucha gente del PSOE que no está de acuerdo con este PSOE. Todos los que votaron pensando que no iban a gobernar con Podemos".

