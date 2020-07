Feijoó roza el 50% de los votos y se acerca a su cuarta mayoría absoluta, según una encuesta

El Partido Popular obtendría el 48,1% de los votos y 41 o 42 escaños en las elecciones gallegas del 12 de julio y Alberto Núñez Feijoó lograría su cuarta mayoría absoluta, según la encuesta de NC Report publicada este lunes en La Razón. Los populares mejorarían incluso los resultados de las pasadas autonómicas, en donde consiguieron el 47,6% de los votos y 41 escaños.

En segundo lugar de las elecciones gallegas sería para el PSOE, que con el 20,4% de los apoyos y entre 16 y 18 diputados le arrebataría esa plaza a Galicia en Común. La formación morada fue el segundo partido más votado de los comicios de septiembre de 2016.

De confirmarse el resultado que esta encuesta da a Galicia en Común, podría hablarse perfectamente de batacazo electoral: los morados pasarían del 19,1% de los votos y de 14 parlamentarios a un apoyo del 6,8% y a tres o cuatro diputados.

Por el contrario, el BNG viviría una subida espectacular e incluso le pelea a los socialistas la segunda posición electoral. En concreto, el Bloque Nacionalista Gallego conseguiría un 17% de los votos y entre 12 y 14 diputados, una gran subida respecto a los comicios de 2016, en donde obtuvo seis diputados gracias al 8,3% de los apoyos.

Ciudadanos y Vox, sin representación

La estrategia del PP en general y de Feijoó en particular de no presentarse junto con Ciudadanos a estas elecciones autonómicas parece acertada para los intereses populares. El actual presidente revalidaría su mayoría absoluta y además Cs no conseguiría representación parlamentaria. Otra formación que no conseguiría ningún diputado sería Vox.

Cuenta atrás para las elecciones en Galicia