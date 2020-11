Los militantes expulsados de Podemos Canarias recurrirán la resolución

Los 14 militantes de Podemos Canarias que han sido expulsados por el Comité de Garantías Estatal aseguran que "seguirán militando activamente" en la formación morada y luchando para que "el sectarismo, el señalamiento público y la expulsión arbitraria no tengan cabida", motivo por el que afirman que recurrirán dicha resolución.

Así lo han manifestado en un comunicado en el que exponen que, cuando dimitieron antes de la celebración de las elecciones autonómicas de 2019, lo hicieron porque "no" querían participar en unas listas electorales por la "imposición de la entonces secretaria general, Noemí Santana, de incluir arbitrariamente, y a dedo en esas listas a personas que no se habían sometido a las primarias".

Entre las personas que dimitieron se encuentran la ex diputada en el Congreso Carmen Valido; la ex diputada en el Parlamento de Canarias, Natividad Arnáiz; la ex senadora María Alemán o el actual consejero en el Cabildo de Fuerteventura, Pau Quiles.

"No se vulneró ninguna normativa interna"

Asimismo, sostienen que "no se vulneró ninguna normativa interna ni código ético". En este sentido, apuntan que "si alguien cree que puede apropiarse de una herramienta que es de todas, a golpe de resolución y expulsión arbitraria, para defender intereses particulares, es que no ha entendido bien qué es Podemos ni la determinación de su militancia".

Además consideran que "no es casual que se pretenda expulsar a 14 personas que no formaron parte de las candidaturas de Noemí Santana y Laura Fuentes en los últimos procesos de primarias en Canarias, pero que sí formaron parte de, o apoyaron explícitamente a otras candidaturas alternativas".