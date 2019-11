El entorno del exgeneral chavista Carvajal elude aclarar si ha huido y dice ser víctima de “una trampa”

El entorno del exgeneral chavista Hugo Carvajal dice ser víctima de un “atropello y una trampa” tras conocer la decisión de la Justicia española de autorizar su extradición a EE.UU. Durante siete años fue el máximo responsable de la inteligencia militar en Venezuela. Detenido hace meses en Madrid, la potencia norteamericana le reclama por delitos de narcotráfico. Las fuentes consultadas por Vozpópuli eluden aclarar si se ha fugado o tiene previsto entregarse a las autoridades.

Fuentes policiales aseguran que ha huido y desconocen su paradero. Se encontraba en libertad a la espera de conocer la decisión final sobre su extradición. Estaba sujeto a medidas cautelares como comparecencias quincenales en el Juzgado y retirada de pasaporte, según fuentes jurídicas. El pasado viernes 8 de noviembre, el mismo día que la Audiencia Nacional acordó su extradición, se dictó una orden de busca y captura contra él.

Sigo en libertad y me encuentro en España. https://t.co/v0Y38MR3Z5 — Hugo Carvajal (@hugocarvajal4f) November 9, 2019

El sábado 9 de noviembre, un día después de que se dictase esa orden de busca y captura en su contra, Carvajal publicó un mensaje en su cuenta de Twitter donde afirmaba seguir "en libertad y en España". Dos días después, en la misma red social emitió otro mensaje sobre su situación: "A raíz de los rumores de prensa, mis abogados acudieron a la Audiencia Nacional el viernes y el sábado y revisan constantemente el sistema de notificación oficial. A la fecha, ni mis abogados, ni yo, hemos sido notificados formalmente de ninguna resolución judicial sobre mi caso". Esa notificación se ha producido este lunes.

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decido que Carvajal debe ser entregado y juzgado en Estados Unidos por "actividades de narcotráfico a gran escala en coordinación" con el grupo terrorista colombiano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) "durante un periodo amplio de 20 años". De este modo, un total de 14 de los 18 jueces que integran el Pleno han corregido la decisión adoptada hace semanas por la Sección Tercera de la Sala Penal que preside el juez Alfonso Guevara.

Denuncian una "injerencia diplomática"

La decisión del Pleno cuenta con dos votos particulares discrepantes, uno lo firman los jueces de la Sección Tercera y otro el magistrado José Ricardo de Prada. El entorno de Hugo Carvajal hace suyas las conclusiones de este último juez y denuncian la existencia de una “injerencia diplomática”. “Siempre supimos que había influencias políticas y el juez De Prada lo deja evidenciado en su narrativa”, protesta el círculo íntimo del reclamado.

A juicio de José Ricardo de Prada, la acusación contra exgeneral chavista carece de la "mínima concreción jurídica" en cuanto a la participación delictiva del exgeneral. De Prada tacha la acusación de “una especie de narrativa o relato novelado". Desvela que el consejero jurídico de la Embajada de España en Washington "ha accedido al menos a un magistrado del Pleno --sin nombrarle--, abogando por una determinada solución del caso, con la esperanza de que fuera un episodio único".

De Prada manifiesta su "perplejidad, profundo malestar y desacuerdo" por este hecho, ya que, aunque reconoce que no ha tenido "influencia real en el resultado de la deliberación", se trata de "una persona no parte en el proceso" y actuó "fuera de los cauces procesales establecidos".

Opositor a Maduro

Hugo Carvajal, apodado 'El Pollo', fue jefe de la inteligencia militar de Venezuela entre los años 2004 y 2011 bajo el mandato de Hugo Chávez, al que sigue defendiendo. No obstante, recientemente cambió de bando y se convirtió en opositor del actual mandatario venezolano, Nicolás Maduro.Se mostró partidario del presidente encargado Juan Guaidó. De hecho, llegó a ser elegido diputado en la Asamblea Nacional, controlada por la oposición al régimen bolivariano y reconocida por España.

Carvajal llegó a Madrid oculto tras una identidad falsa a nombre de José Mouriño. Se instaló con su familia y fue arrestado en abril. En una entrevista concedida a este periódico no ocultó su relación con los servicios secretos españoles del Centro Nacional de Inteligencia (CNI): "Yo tengo amigos ahí (silencio). Les agradezco el apoyo en su momento, amigos de hace tiempo. No quisiera hablar de ellos, no voy a permitir que me saquen esos nombres porque es un tema de lealtad que tengo yo a esa gente. Ellos me ayudaron a venir a España, a ponerme lejos de Venezuela, a preservar mi seguridad y la de mi familia, estamos todos acá. Entonces yo no voy a señalar a nadie del CNI", aseguró.