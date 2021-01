El ministro Escrivá pierde los papeles en una entrevista por la reforma de las pensiones

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha mostrado muy indignado sobre el estado de opinión generado con el nuevo cálculo para las pensiones que plantea su cartera. En una entrevista en 'OndaCero', el ministro ha insistido en que no se va a modificar el cómputo de las pensiones: "No nos están escuchando a los que tenemos responsabilidad en el tema", ha recalcado Escrivá.

"Lo tenemos clarísimo. Lo explicamos a Bruselas, lo explicamos al Congreso y lo explicamos a todos los niveles. Todo esto que ha salido jamás ha estado en nuestra narrativa ni me lo habrán oído decir a mí", ha insistido.

En la primera pregunta de la entrevista, el ministro ha expresado su contrariedad por el tratamiento mediático de la reforma del cómputo de las pensiones: "permítame que le transmita mi desconcierto e incluso decepción" por una narrativa creada artificialmente, ha señalado Escrivá en su primera intervención. "Escuchen menos lo que viene de otros sitios", ha zanjado.

En su opinión, se está "desviando la atención" con un tema "que no ha existido y que no va a existir" y ha apuntado que se pueden hacer dos interpretaciones sobre el debate que se ha generado en torno a la ampliación del periodo de cálculo a 35 años: una benévola, relacionada con la publicación de "algunos números", y otra malévola: "la creación de una narrativa para dar una sensación de confrontación".

"No nos han escuchado"

Preguntado por si el origen de esta narrativa que explica el nuevo cálculo de las pensiones como una forma de rebajarla viene del seno del Gobierno o de los medios de comunicación, el ministro se ha mostrado indignado y ha subido el tono en las respuestas.Escrivá no ha querido responder, ha remitido al documento del Pacto de Toledo y se ha quejado de que no le escuchan: "no voy a estar en el juego de que me marquen la agenda por fuera". "A quiénes me han preguntado le he dicho no sé de qué me está hablando".

Respecto a las declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que afirmó que la reforma de las pensiones no llegará al Congreso, el ministro ha asegurado que "no es la primera vez que vivimos esto, entre lo que se transmite, lo que se trabaja en el día a día y lo que llega al Congreso".