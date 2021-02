El portavoz de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, ha advertido al rey Felipe VI este martes, en el 40 aniversario del 23-F, que "el peor enemigo" que tiene como monarca "no son los republicanos, sino que es su padre, su antecesor", por lo que le ha recomendado que aproveche la efeméride para "desmarcarse".

"Hoy tiene una estupenda oportunidad para desmarcarse de los comportamientos de su padre y para demostrar que está a favor de reformas institucionales en la Corona que garanticen transparencia, control y rendición de cuentas", ha indicado el líder de Más País en una rueda de prensa en la Cámara Baja.

Errejón ha indicado que la diputada Inés Sabanés acudirá este martes a la conmemoración del aniversario en representación de Equo y de Más País, aunque tengan "opiniones muy críticas con el comportamiento de la monarquía" y, al mismo tiempo, con "respeto profundo hacia las formaciones políticas que no van a acudir".

En ese sentido, ha indicado que preferiría "poder votar" sobre la Jefatura de Estado, pero que espera albergar "un punto de encuentro con los monárquicos", que sería la exigencia de mayor transparencia, así como ha avanzado su voto a favor de la moción que así lo insta presentada por ERC.

El líder de Más País cree que tiene que debatirse qué plazo temporal se fija para la desclasificación de todos los documentos oficiales.

Errejón ha pedido asimismo una desclasificación de los documentos históricos sobre el 23-F porque "no tiene justificación" que aún no se conceda "el derecho a la verdad", lo que "no es homologable con los países del entorno".

"Como si fuéramos menores de edad, que hay cosas que es mejor no conocer", ha lamentado el diputado de Más País, quien cree que la ley de secretos oficiales que se tramita en el Congreso sufre una constante ampliación del plazo de enmiendas "en un intento de que el tiempo vaya pasando sin que suceda nada".

Errejón pide la desclasificación

Errejón ha preferido tener un recuerdo en el aniversario para las miles de mujeres y hombres que pasaron aquella noche "quemando papeles" que les comprometían con la defensa de la libertad, en vez de homenajear a "cuatro o cinco hombres que trajeron la democracia al país", como cree que se ha contado a menudo ese hecho histórico.

Según Errejón, a su generación le toca más "ensanchar y profundizar en la democracia" que en "enmendar la plana" a lo hecho por la generación anterior porque "no todas las cosas se hicieron bien".

