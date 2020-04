Enrique López: “Hay muchos cadáveres en domicilios”

El consejero de Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha sido la cara visible del Gobierno autonómico durante la crisis sanitaria debido a la cuarentena de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Ha estado en las morgues que albergan los féretros, en el aeropuerto para recibir los aviones con material sanitario o ha presenciado la desinfección de residencias de ancianos. Advierte también de un incremento en el número de cadáveres en domicilios.

No ofrece datos concretos, de momento, pero indica que los bomberos han entrado en casas un 45% más este mes de marzo que el del año pasado. Defiende la gestión de su Ejecutivo porque se adelantó en varias medidas e incluye las residencias donde dice que hubo que adaptarse a las circunstancias. "No ha habido un mayor aumento de fallecidos en residencias que el aumento en general". Reprocha al Gobierno central su falta de previsión o retraso al facilitarles material, pero afirma estar actuando con lealtad a Pedro Sánchez. "La que a veces no encuentra en alguno de sus ministros", apunta.

¿A partir de qué cifra de fallecidos se puede decir que no se vencerá al virus para asumir que el virus ha vencido?

Creo que al virus lo vamos a vencer, sin lugar a dudas. Desgraciadamente se va a llevar muchas vidas por delante, fundamentalmente personas mayores, con patologías previas. Es el coste de la crueldad de este virus, pero estoy convencido de que le vamos a ganar. Tenemos toda una Comunidad trabajando, tenemos una gran responsabilidad colectiva, pero además hemos dado una gran muestra de responsabilidad individual.

¿Por qué no es partidario de fotos de féretros?

Tenemos que preservar la dignidad y la memoria de las víctimas. Las imágenes que vimos en Italia de camiones militares congeladores con infinidad de féretros son demoledoras, de un espectáculo bélico que, aunque se le pueda asemejar en sus consecuencias, no es una guerra. Y esas imágenes pueden generar una sensación de desánimo en la población. No obedecen a la realidad. Este virus va a generar una alta letalidad, pero no podemos transmitir una imagen de guerra y creo que hay que respetar a las familias que no pueden acompañar a sus fallecidos más que de tres en tres a los actos religiosos o civiles. Esas imágenes no son las más adecuadas.

No hace falta acompañar las cifras de fallecidos de imágenes de féretros

¿Y no cree que así se da una imagen incompleta de la tragedia?

Creo que las cifras hablan por sí mismas y son suficientemente reveladoras para que la sociedad sea consciente de la entidad de esta crisis. No hace falta acompañarlas de imágenes de féretros. Por lo menos es mi opinión.

Usted se ha enfrentado como portavoz del Poder Judicial a otras tragedias como el 11-M. Las cifras eran esclarecedoras, pero la víctima ocupó un plano más central.

No es comparable. El 11-M generó una gran tragedia por una razones determinadas en un día. En un día sabíamos cuántas personas habían muerto y cuántos heridos teníamos. Luego tuvimos las consecuencias políticas que no hace falta recordar y de todos es sabido: la utilización del atentado con fines políticos antes de unas elecciones. En estos momentos estamos ante otra realidad, ante una plaga, una epidemia que lo que requiere es una gran lealtad y responsabilidad política, pública e individual. Y yo creo que se están dando. Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid estamos trabajando con plena lealtad al Gobierno de la nación, lealtad que a veces también es manifestar diferentes puntos de vista, pero una lealtad que a veces el presidente no encuentra en alguno de sus ministros.

¿A quién se refiere?

No, en general, hablo en general.

Hemos ido por delante, no tan por delante para haber combatido el virus con una mayor eficacia, pero estamos relativamente tranquilos

Dígame algo que hayan hecho mal en la gestión de esta crisis.

Nos hemos ido adelantando a los acontecimientos y tiempo habrá de analizar errores que seguro que hemos cometido. No me atrevería a destacar un error en concreto, pero estoy convencido de que los hemos cometido. Estábamos luchando contra un enemigo invisible, desconocido, pero al menos en la Comunidad nos queda la satisfacción de que comenzamos a asumir la lucha contra el coronavirus antes que otros.

¿Hubo falta de previsión?

En Madrid nos adelantamos a esta pandemia. Ya el 28 de enero la presidenta se reunió con un comité científico, en febrero ya éramos conscientes de que había que empezar a tomar algún tipo de medida. Nos sometimos a los criterios del Gobierno, pero ya el 6 de marzo nos adelantamos y prohibimos las visitas a las residencias de mayores. El 9 de marzo, después de la famosa manifestación ventilador, suspendimos la actividad docente en contra del criterio del Gobierno. El día 10 hicimos un Consejo de Gobierno para restringir al máximo actividades de Madrid como restaurantes o salas de fiestas. Hemos ido por delante, no tan por delante para haber combatido el virus con una mayor eficacia, pero estamos relativamente tranquilos porque nos hemos adelantado en algunas decisiones que luego se han ido adoptando.

¿Y qué es de lo que se siente más orgulloso?

Me siento muy orgulloso de un Gobierno que ha instalado un hospital, no de campaña, sino con mayúsculas que está siendo un ejemplo para todo el mundo. Está siendo replicado, no solo en España, sino en todos los países del mundo. También de un plan de choque en todas las residencias.

RESIDENCIAS

El 17 de marzo trascendió la primera información sobre 18 fallecidos en una residencia de ancianos en Madrid, la residencia Montehermoso. Ha habido más casos. El 26 de marzo se anuncia el plan de coche. ¿Qué impidió hacerlo antes?

Se le llamó un plan de choque por un plan que aprobó el Gobierno central. Nosotros veníamos trabajando desde el inicio colaborado con la UME (Unidad Militar de Emergencias) en labores de desinfección. Pero como dice el presidente del Gobierno, nos hemos ido adaptando a las circunstancias del día a día. De todo esto daremos cumplida información.

¿Tiene algún recorrido penal el trato que se ha dado a algunos ancianos en residencias?

Lo desconozco. Creo que en la Comunidad de Madrid hemos trabajado con la diligencia debida en unas circunstancias extraordinarias. El aumento del número de fallecidos en residencias no es diferente al aumento del número de fallecidos en general en la Comunidad de Madrid.

¿Se le podía retirar la licencia a alguno de estos centros?

Yo no me considero ahora mismo con información para responder a esa pregunta, sinceramente.

¿Sabe usted a qué residencia se refería la ministra de Defensa cuando dijo que había muertos en residencias? Dio a entender que había cadáveres conviviendo con los mayores.

Lo desconozco. Lo que sí sé es que desde el principio asumimos el riesgo que se corría en los centros de mayores. Por eso prohibimos el 6 de marzo las visitas. En algunos días se empezaron a producir focos de infección, en aquellos días no teníamos EPI porque el Gobierno no nos los dio. No es que hubiese gente conviviendo con los cadáveres sino que el sistema funerario estaba también saturado, no podía atender a todos los cadáveres, no solo en residencias, sino también en hospitales y en domicilios, que hay muchos cadáveres en domicilio.

Hubo que entrar en domicilios ante la ausencia de noticias de esas personas que fallecieron

¿Tiene cifras la Comunidad de Madrid de fallecidos en domicilios?

Sí, son los que han aparecido en domicilio, personas fallecidas en domicilios, daremos esas cifras. Pero lo que sí conocemos es el aumento de entradas de bomberos en domicilios, que prácticamente ha aumentado en un 45 por ciento respecto al mes del año anterior.

Perdón que insista, ¿hablamos de decenas o de centenas?

Hay muchas personas que viven solas en sus casas y que hay que atender y en algunos casos hubo que entrar en domicilios ante la ausencia de noticias de esas personas que fallecieron en sus domicilios, lo que ha habido es un aumento también. Ha habido un aumento de fallecidos, sin lugar a dudas, en residencias, en hospitales y en domicilios porque el virus tiene una gran letalidad.

¿Cree que la ministra Robles se extralimitó en aquellas declaraciones?

Luego las matizó. Debió ser algún comentario que le hizo algún soldado que participó en las actuaciones, pero no eran cadáveres que estuvieran conviviendo, sino cadáveres que había que sacar.

¿A qué atribuye que la gestión del alcalde de Madrid, Martínez Almeida, esté generando más consensos que Díaz Ayuso?

No creo que sea así. Ambos están dando una imagen de muy buena gestión, de serenidad y eficacia. Madrid se han convertido en un referente. No comparto esa pregunta.

MATERIAL SANITARIO

¿Cómo es el mercado internacional de material sanitario? ¿Con quién se negocia? ¿Son intermediarios conocidos? ¿Van a ciegas?

No he participado directamente en la compra de material. Lo que es cierto es que se ha producido un mercado distorsionado con una fuerte demanda en la que China se ha convertido en el centro de producción internacional. Hay que unirle que el Gobierno español reaccionó tarde. Por fortuna ya se está normalizando y esto hace que esas tensiones vayan desapareciendo. Faltó previsión.

Los aviones de material para la comunidad se dijo que tardaría unos días, pero han sido bastantes días. ¿Se han sentido engañados?

No, ha llegado en un tiempo razonable. Nos sentimos satisfechos. No se ha producido una pérdida económica, sino al revés. El Estado de alarma decretó una caja de compras única pero se vieron desbordados y permitieron a las Comunidades Autónomas abastecerse por su cuenta.

¿Y cómo se explica que en lugar de salir un solo comprador a un mercado saturado salgan 18?

Nosotros no podíamos esperar más. Estaban tardando mucho. Prueba de ello es que estos aviones han llegado esta semana pasada y la primera gran entrega de material a la Comunidad de Madrid por parte del Gobierno fue el domingo.

¿Sabe quién es Luis Antonio Pérez?

No.

Era el médico del SUMMA 112 que falleció el domingo en Madrid.

Ah, sí es verdad, sí, sí.

Su hija, Marta, ha publicado una carta en la que ha sido muy crítica con las autoridades. Dice que su padre fue a trabajar sin protección y que le dejaron “vendido”. ¿Conoce el caso?

Sí, he tenido referencias, pero yo no gestiono el SUMMA y evidentemente hay que lamentar esta pérdida como hay que lamentar todas las pérdidas de personal sanitario que se estén produciendo, como también de guardias civiles, ya contamos con un policía nacional. Tenemos que lamentar cada una de ellas.

¿Sabe cuántos muertos ha habido en la comunidad de Madrid en marzo en comparación con el año pasado? Le pregunto porque las cifras de muertos totales en diferentes regiones superan con mucho las que ofrecen sobre fallecidos por coronavirus.

Ha habido mucha desinformación. Una cosa son los fallecidos a los que se les ha hecho la prueba y que se cuentan para medir la evolución y otro dato son los fallecidos en general, que muchos de ellos serán como consecuencia del coronavirus, seguro. Cuestión diferente es el número total, que lo da el Registro Civil que nos lo va a dar en breve. Tendremos datos fiables que nos permitirá comparar. A nadie se le oculta que ha habido un aumento de la mortalidad.

Como juez, ¿qué le parece la idea de aislar a los asintomáticos?

Con carácter voluntario no hay ningún problema y con carácter obligatorio requeriría la ratificación del juez de lo contencioso administrativo y debería actuar bajo parámetros de necesidad y proporcionalidad. En Madrid tenemos infraestructura de sobra.

Sobre mujeres víctimas de maltrato en hoteles hay alguna novedad. ¿Han empezado a alojar a alguien?

En lo que se ha requerido sí, pero han descendido las denuncias.

¿A los hoteles medicalizados se les va a dar algún tipo de reconocimiento o recompensa?

Todo eso se estudiará. Evidentemente a todo el mundo que ha participado y que ha tenido perjuicios, habrá que estudiarlo.