La hija del médico muerto en Madrid carga contra las "lentas y desastrosas autoridades"

"No, papá. No hiciste nada mal. Para malos aquellos que no te dieron el material de protección, aquellos que te vendieron mientras ya llevaban a sus espaldas dos test y tu seguías esperando malito en la cama por el tuyo". Quien escribe estas líneas es Marta Pérez, hija de Luis Antonio Pérez, médico de 61 años fallecido este fin de semana en Madrid a causa del Covid-19. Se contagió trabajando como sanitario.

Su hija ha decidido escribir esta carta titulada "Quiero ser la voz" en la que carga contra "esas famosas autoridades, esas lentas, desastrosas y desorganizadas autoridades expertas". Marta López desgrana a lo largo de tres folios los últimos días con vida de su padre; desde que que se despidió cuando se marchó a trabajar hasta que murió este el domingo tras 12 días en la UCI.

"Os voy a contar mi peor pesadilla cuyo protagonista no es un héroe". Su hija huye de ese calificativo que se les otorga estos días a los sanitarios para reivindicar que son personas que hacen su trabajo y que merecen protección. Para ella ese mal sueño arrancó el 15 de marzo. Aquella fecha, horas antes de que entraran en vigor las medidas de confinamiento anunciadas por el Gobierno, su padre se fue a trabajar al ambulatorio HM Hospitales en Alcalá de Henares. Luego por la noche hizo otras 12 horas de guardia con el SUMMA (Servicio de Urgencias Médicas de Madrid).

Hola papá, sabes lo cabezota que soy cuando me propongo algo. Te voy a echar mucho de menos. Quiero ser tú voz, para reivindicar todos los errores y admirar y proteger a quienes te cuidaron. #VoyASerTuVozpic.twitter.com/VQ1W54Tzdg — Marta Pérez (@MartaPe14) April 6, 2020

"Estaba doblando, matándose a trabajar (...) Ahora nos damos cuenta de que sin sanidad ni ciencia el país muere", lamenta en estas reflexiones que ha difundido en su cuenta personal de Twitter. Relata que se infectó de coronavirus, pero no tuvieron certeza de ello hasta que pasó más de una semana y hubo que ingresarle en un hospital. Luis Antonio Pérez era paciente de riesgo, pero esperó aislado en su habitación a que acudieran a hacerle las pruebas. Nunca fue nadie.

Polémica con los test

"Los políticos son fundamentales y se les debe hacer el test rápido, pero a los sanitarios dejamos que se contagien y sin ellos saberlo ni quererlo pues que sigan contagiando a los pacientes (...) Eso sí, todos los españoles sabíamos al día siguiente qué político era Covid+. Gran trabajo.", protesta. En su despedida, incluye una pregunta incómoda que nadie ha contestado: "¿Si le hubieran hecho el test antes y no tras 8-9 días de fiebre, y le hubieran puesto tratamiento antibiótico, estaría yo escribiendo esto?"

Su padre es uno de los más de 3.000 sanitarios contagiados en la Comunidad de Madrid. Igual que ella, había sido jugador de baloncesto y llegó a jugar con los mejores. Marta López compagina sus estudios de medicina con el club Ausarta Barakaldo de baloncesto en el que milita. "Papá, aunque no lo creas, has dado la asistencia para la canasta ganadora", dice la carta.