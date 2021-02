El hasta ahora secretario general de CCOO en la Comunidad Valenciana, Arturo León, ha presentado este miércoles su renuncia ante el Consejo Confederal, a raíz del "impacto" que su vacunación contra la covid-19 ha tenido en los medios y en la propia organización sindical.

Según ha indicado, ha sido una decisión "voluntaria" pero también "dolorosa e injusta en lo personal", con la finalidad de "preservar la buena reputación del sindicato" y proteger a su familia.

León, que ha comparecido ante los medios de comunicación para explicar las circunstancias que le han llevado a dimitir, ha defendido que se ha vacunado "legalmente, sin hacer ninguna irregularidad y bajo parámetros éticos" y ha insistido: "No me he colado, no he medrado".

León, que se ha vacunado después de haber solicitado su reincorporación parcial, un día a la semana, a su puesto como técnico en prevención de riesgos laborales en el Hospital de Alicante, ha asegurado que su vacunación, como personal en activo en un centro hospitalario, "no es una situación equiparable en absoluto a otras que se han publicado recientemente".

Según León, le ampara la ley orgánica de libertad sindical, el principio de no discriminación y la ley de prevención de riesgos laborales, pero más allá de eso, ha asegurado que siempre ha tenido "un comportamiento honesto".

Así ha explicado que su vacunación se ha hecho "conforme a la estrategia del Ministerio de Sanidad y ha seguido en todo momento las instrucciones de la Conselleria de Sanidad y la organización de los Departamentos de Salud es la que determina el orden de vacunas". En su caso, "de los últimos, detrás incluso de las empresas privadas de limpieza o de seguridad, por poner algunos ejemplos".

De hecho, la portavoz del Consell, Mónica Oltra, y la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, "han descartado públicamente que yo haya tenido una actuación irregular", ha remarcado.

El ya exsecretario general de CCOO ha admitido que "los ritmos de vacunación son diferentes. En el departamento de Alicante se ha vacunado prácticamente a todo el mundo de la primera dosis". Él mismo tiene puesta solo la primera, aunque debido a los retrasos ya tendría que haber recibido la segunda, y "hay departamentos de salud que van más lentos".

Respecto a otros casos de personas vacunadas envueltos en la polémica, León considera que "las personas con proyección pública debemos dar ejemplo" y aunque ha defendido la "dignidad" de lo que ha hecho, "eso no es óbice de que yo asuma la responsabilidad de dimitir para preservar el buen nombre de la organización que represento. Y cada cual que haga lo que considere", ha añadido.

El líder sindical ha comentado que "vivimos tiempos difíciles", en los que muchas personas tienen dificultades para salir adelante y "la confrontación política permanente contribuyen a exacerbar los ánimos". En este contexto, "muchas veces se impone la descalificación generalizada y la sinrazón", ha lamentado.

León ha querido dedicar también palabras para los compañeros y compañeras que desempeñan funciones de representación en la Sanidad, y que "realizan su actividad en los centros de trabajo con dignidad y eficacia. Esos compañeros no son algo ajeno a las instituciones sanitarias, son personal en activo, trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública", ha remarcado.

Sobre el "desfase de fechas"

En cuanto a cómo se gestó su reincorporación parcial al Hospital de Alicante, Arturo León ha explicado que él siempre ha pensado en compaginar las funciones sindicales con el puesto de trabajo, dado que hay profesiones como médicos de las UCI o enfermeros especializados, cuyas "técnicas avanzan rapidísimo y no queremos se queden en desuso".

Además, considera que es "una medida bien vista por trabajadores porque estás en el centro de trabajo con los compañeros al menos un día o dos a la semana. Eso es lo que me ha llevado a mí a gestionar la posibilidad de incorporarme parcialmente", ha relatado.

Respecto al "desfase de fechas", León ha explicado que se debe al tiempo existente entre el momento en el que él plantea la posibilidad de que eso pueda ser real y la contestación que se le da. Y por último, la formalización, en forma de resolución, que la Conselleria de Sanidad tiene que emitir de servicios centrales, que es la que legalmente permite que se reincorpore de manera efectiva.

"Yo planteé esa consulta para ver si era posible. Cuando me dijeron que sí, lo formalicé por escrito y luego vino la resolución", ha insistido. "Lo que me ha llevado a mí a plantear eso es ni más ni menos que mi afán de colaborar y aportar mi granito de arena en un momento en que la pandemia está absolutamente desbordada especialmente en Alicante", así como la "especial cercanía" con sus compañeros del Hospital de Alicante.

"Ese ha sido mi error mayúsculo, pensar que la decisión de colaborar un día era algo ejemplar y sin embargo se ha vuelto en mi contra", ha lamentado.

"Tengo el derecho y el deber de vacunarme"

Preguntado por si cree que debe ponerse la segunda dosis de la vacuna, Arturo León ha defendido que "por supuesto" tiene "el derecho y el deber" de vacunarse, "cuando corresponda, de acuerdo con el protocolo, como siempre" ha hecho, ha subrayado.

"No hay que perder de vista que la figura de la Secretaría General del primer sindicato de la Comunitat Valenciana creo que debe colaborar en la ejemplaridad de ponerse la vacuna, soy trabajador, estoy incorporado trabajando los viernes, soy un vector de transmisión", apuntó.

El futuro inmediato

En cuanto a su futuro en la organización sindical, Arturo León ha confesado que en este momento tiene "tal empanada en la cabeza" que no puede pensar, aunque ha avanzado que "en principio", su idea es volver a su puesto de trabajo. "Es verdad que también he recibido muchas pruebas de cariño y apoyo". "El futuro ya se verá pero en principio mi presente es incorporarme a mi puesto de trabajo", ha insistido.

En su despedida, León ha querido también expresar su "orgullo" por haber ostentado la secretaría general de CCOO PV "con la mayor dignidad posible".

Este jueves el Consejo Confederal de CCOO PV escogerá a la persona que ejercerá la Secretaría General en funciones hasta el congreso que se celebrará en el mes de julio. Pueden presentarse, hasta este jueves, todos los afiliados o afiliadas que lo deseen, con seis meses de antigüedad y que presenten el 10% de avales.

Según ha indicado, ha sido una decisión "voluntaria" pero también "dolorosa e injusta en lo personal", con la finalidad de "preservar la buena reputación del sindicato" y proteger a su familia.

León, que ha comparecido ante los medios de comunicación para explicar las circunstancias que le han llevado a dimitir, ha defendido que se ha vacunado "legalmente, sin hacer ninguna irregularidad y bajo parámetros éticos" y ha insistido: "No me he colado, no he medrado".

León, que se ha vacunado después de haber solicitado su reincorporación parcial, un día a la semana, a su puesto como técnico en prevención de riesgos laborales en el Hospital de Alicante, ha asegurado que su vacunación, como personal en activo en un centro hospitalario, "no es una situación equiparable en absoluto a otras que se han publicado recientemente".

Según León, le ampara la ley orgánica de libertad sindical, el principio de no discriminación y la ley de prevención de riesgos laborales, pero más allá de eso, ha asegurado que siempre ha tenido "un comportamiento honesto".

Así ha explicado que su vacunación se ha hecho "conforme a la estrategia del Ministerio de Sanidad y ha seguido en todo momento las instrucciones de la Conselleria de Sanidad y la organización de los Departamentos de Salud es la que determina el orden de vacunas". En su caso, "de los últimos, detrás incluso de las empresas privadas de limpieza o de seguridad, por poner algunos ejemplos".

De hecho, la portavoz del Consell, Mónica Oltra, y la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, "han descartado públicamente que yo haya tenido una actuación irregular", ha remarcado.

El ya exsecretario general de CCOO ha admitido que "los ritmos de vacunación son diferentes. En el departamento de Alicante se ha vacunado prácticamente a todo el mundo de la primera dosis". Él mismo tiene puesta solo la primera, aunque debido a los retrasos ya tendría que haber recibido la segunda, y "hay departamentos de salud que van más lentos".

Respecto a otros casos de personas vacunadas envueltos en la polémica, León considera que "las personas con proyección pública debemos dar ejemplo" y aunque ha defendido la "dignidad" de lo que ha hecho, "eso no es óbice de que yo asuma la responsabilidad de dimitir para preservar el buen nombre de la organización que represento. Y cada cual que haga lo que considere", ha añadido.

El líder sindical ha comentado que "vivimos tiempos difíciles", en los que muchas personas tienen dificultades para salir adelante y "la confrontación política permanente contribuyen a exacerbar los ánimos". En este contexto, "muchas veces se impone la descalificación generalizada y la sinrazón", ha lamentado.

León ha querido dedicar también palabras para los compañeros y compañeras que desempeñan funciones de representación en la Sanidad, y que "realizan su actividad en los centros de trabajo con dignidad y eficacia. Esos compañeros no son algo ajeno a las instituciones sanitarias, son personal en activo, trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública", ha remarcado.

Sobre el "desfase de fechas"

En cuanto a cómo se gestó su reincorporación parcial al Hospital de Alicante, Arturo León ha explicado que él siempre ha pensado en compaginar las funciones sindicales con el puesto de trabajo, dado que hay profesiones como médicos de las UCI o enfermeros especializados, cuyas "técnicas avanzan rapidísimo y no queremos se queden en desuso".

Además, considera que es "una medida bien vista por trabajadores porque estás en el centro de trabajo con los compañeros al menos un día o dos a la semana. Eso es lo que me ha llevado a mí a gestionar la posibilidad de incorporarme parcialmente", ha relatado.

Respecto al "desfase de fechas", León ha explicado que se debe al tiempo existente entre el momento en el que él plantea la posibilidad de que eso pueda ser real y la contestación que se le da. Y por último, la formalización, en forma de resolución, que la Conselleria de Sanidad tiene que emitir de servicios centrales, que es la que legalmente permite que se reincorpore de manera efectiva.

"Yo planteé esa consulta para ver si era posible. Cuando me dijeron que sí, lo formalicé por escrito y luego vino la resolución", ha insistido. "Lo que me ha llevado a mí a plantear eso es ni más ni menos que mi afán de colaborar y aportar mi granito de arena en un momento en que la pandemia está absolutamente desbordada especialmente en Alicante", así como la "especial cercanía" con sus compañeros del Hospital de Alicante.

"Ese ha sido mi error mayúsculo, pensar que la decisión de colaborar un día era algo ejemplar y sin embargo se ha vuelto en mi contra", ha lamentado.

"Tengo el derecho y el deber de vacunarme"

Preguntado por si cree que debe ponerse la segunda dosis de la vacuna, Arturo León ha defendido que "por supuesto" tiene "el derecho y el deber" de vacunarse, "cuando corresponda, de acuerdo con el protocolo, como siempre" ha hecho, ha subrayado.

"No hay que perder de vista que la figura de la Secretaría General del primer sindicato de la Comunitat Valenciana creo que debe colaborar en la ejemplaridad de ponerse la vacuna, soy trabajador, estoy incorporado trabajando los viernes, soy un vector de transmisión", apuntó.

EL futuro inmediato

En cuanto a su futuro en la organización sindical, Arturo León ha confesado que en este momento tiene "tal empanada en la cabeza" que no puede pensar, aunque ha avanzado que "en principio", su idea es volver a su puesto de trabajo. "Es verdad que también he recibido muchas pruebas de cariño y apoyo". "El futuro ya se verá pero en principio mi presente es incorporarme a mi puesto de trabajo", ha insistido.

En su despedida, León ha querido también expresar su "orgullo" por haber ostentado la secretaría general de CCOO PV "con la mayor dignidad posible".

Este jueves el Consejo Confederal de CCOO PV escogerá a la persona que ejercerá la Secretaría General en funciones hasta el congreso que se celebrará en el mes de julio. Pueden presentarse, hasta este jueves, todos los afiliados o afiliadas que lo deseen, con seis meses de antigüedad y que presenten el 10% de avales.