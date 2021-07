Las imágenes de españoles ingresados con coronavirus a pesar de tener la pauta completa de vacunación se van haciendo más comunes. Hace una semana, era un joven estudiante el que había tenido que pasar por la UCI a pesar de tener ya defensas ante la covid por haber pasado la enfermedad en enero. Después llegó el caso del popular presentador Risto Mejide, vacunado con la pauta completa y de cuarentena en casa por dar positivo en la PCR. El viernes, la Comunidad de Madrid anunciaba que el 5% de los pacientes ingresados en el Hospital Isabel Zendal habían recibido la pauta completa.

El error está, según el presidente de la Sociedad Española de Inmunología (SEI), Marcos López Hoyos, en cómo se está interpretando esta información: "Lo que debería llamar la atención no es que el 5% de los ingresados estén vacunados, sino que el 95% no lo están, lo cual indica, claramente, que la vacuna funciona".

Es fundamental comprender que el porcentaje de vacunados con la pauta completa que "se contagiarán es del 0,1%". Este porcentaje, aplicado a la población nacional, hace un total de más de 40.000 personas. Aunque, claro, los niños, por el momento, no son aptos para vacunar, por lo que hay que excluirlos de la ecuación.

"Estamos hablando de 23.000 personas que se infectarán o reinfectarán a pesar de estar inmunizadas. Estamos hablando de una cifra muy baja en comparación con el total, pero no deja de ser un número importante, en el sentido de que puedan aparecer casos mediáticos como el de Risto Mejide", añade el presidente de la SEI.

Las personas que se infecten habiendo recibido las dos dosis de vacuna serán, en la mayoría de los casos, "personas vulnerables con patologías subyacentes".

Las vacunas están demostrando funcionar también para parar la transmisión del virus. Prueba de ello es la altísima incidencia de casos que presentan los jóvenes en comparación con los grupos mayores, ya vacunados.

En el caso de la vacuna de Pfizer, principal proveedor de dosis en España y Europa, la efectividad alcanza el 96%. Esto significa que un 4% de personas vacunadas podrán contagiarse del coronavirus, pero no todas tienen por qué acabar en el hospital o la UCI. Que un 5% de los ingresados estén vacunados con dos dosis es "una cifra lógica" tal y como señala este especialista.

Desconfianza a las vacunas

España está respondiendo a la llamada a vacunarse mucho mejor que otros países del entorno. En Francia, el presidente Macron ha aprobado una polémica legislación para promover la vacunación que obliga a presentar un certificado de inmunización o PCR negativa para acceder a un bar, cine o restaurante.

Estados Unidos, por su parte, ha tenido que poner en práctica todo tipo de estrategias de marketing para que la gente siga vacunándose. Desde regalar donuts por cada dosis a sortear millones de dólares.

En España, afortunadamente, no ha hecho falta llegar a tales extremos. Fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid aseguran que el rechazo a la vacuna es "muy, muy bajo". La quinta ola avanza con fuerza, y la variante Delta, aunque no el único, es uno de los principales factores.

Se ha demostrado que las vacunas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen son efectivas también con esta variante, pero reducen algo su efectividad si no hay dos dosis inoculadas. Es por ello que el principal peligro está en los que no se vacunan. Recientemente, Andalucía compartía una información muy esclarecedora a este respecto: el 72 por ciento de los pacientes en UCI eran negacionistas de la vacuna, es decir, personas que no habían querido ponérsela.

Adiós 'semáforo covid'

Precisamente, el avance con la vacunación ha llevado al Ministerio de Sanidad ha desechar su propio 'semáforo covid', el mismo que hace unas semanas quiso imponer a las comunidades autónomas para que sirviera de referencias para las restricciones en hostelería. En el último informe al respecto, Sanidad reconoce que el avance de la vacunación y las nuevas circunstancias de la pandemia lleven a no incluir, a partir del 15 de julio de 2021, el mapa donde se indica el nivel de alerta global de cada comunidad autónoma.