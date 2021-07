Los mayores han sido los más golpeados por la covid-19. Desde el inicio de la pandemia, en España se han contabilizado 29.652 fallecidos por coronavirus en residencias y pese a que los beneficios de la vacuna se han hecho notar, y se reflejan en el frenazo registrado en las cifras de muertes, los contagios se están disparando también entre los usuarios de los geriátricos.

Según datos extraídos del informe del Imserso, que se actualiza cada viernes con la información aportada por las comunidades autónomas, solo durante esta última semana se han registrado 493 positivos en centros de mayores y ocho fallecidos. Si se comparan estos datos con los de la semana anterior —la del 5 al 11—, entre el 12 y el 18 de julio se han producido 369 positivos más.

Únicamente tres comunidades autónomas, Asturias, Cantabria y Extremadura, no han registrado ningún caso de coronavirus en sus residencias durante la última semana. En el lado opuesto, Cataluña es la región donde más contagios en residencias se han producido en este periodo, alcanzando los 211 positivos. Le siguen, con bastante diferencia, Castilla y León que ha comunicado 88, Aragón con 27 y Madrid que ha registrado 24.

En algunos casos el aumento de contagios ha sido tan alarmante que ha habido residencias de mayores que han tenido que ser intervenidas

En algunos casos el aumento de contagios ha sido tan alarmante que, como ocurrió en lo más duro de la pandemia, ha habido residencias de mayores que han tenido que ser intervenidas. Esto es lo que ha ocurrido en el geriátrico Sa Residència de Ibiza. La Consejería de Salud del Govern balear tomó la decisión de actuar después de que se registrasen 27 casos positivos de covid.

Según informó el Área de Salud de Ibiza y Formentera, los contagiados son 25 de los 97 residentes y dos de los 86 trabajadores del centro. El primer positivo fue detectado después de un cribado semanal entre los profesionales sanitarios no vacunados; el segundo, en una prueba hospitalaria de una usuaria que ya tenía la pauta completa de vacunación. Tras detectarse estos casos, Salud hizo un cribado entre todos los trabajadores y residentes y fue entonces cuando se alcanzaron los 27. De los usuarios con resultado positivo en la PCR, tres no estaban vacunados y uno no tenía todavía la pauta completa.

Este mismo domingo, Galicia informó de dos casos de coronavirus en una residencia de Vigo que se suman a otros seis en dos centros de la región

Por desgracia, la residencia de Ibiza no es la única en la que se han producido brotes de covid-19 en los últimos días. En Logroño, en el centro La Estrella, se detectó hace una semana otro que deja 15 contagiados asintomáticos, aunque desde la Consejería de Salud de La Rioja insisten en que está "controlado" porque "han funcionado los protocolos".

Este mismo domingo, Galicia informó también de dos casos nuevos de coronavirus en la residencia Bodía Magnolio de Vigo. Estos nuevos positivos se suman a los seis usuarios con covid-19 que la Conselleria de Sanidade había notificado hasta este pasado sábado: cinco en el geriátrico Campolongo de Pontevedra y uno en el de Val do Dubra (A Coruña).

Ninguna muerte entre el 5 y el 11 de julio

Las muertes por coronavirus en residencias sí han disminuido considerablemente en comparación con los meses más duros de la pandemia. La semana del 5 al 11 no se contabilizó ningún fallecido por covid y fue la primera vez desde que comenzó 2021 —momento a partir del cual el Imserso empezó a ofrecer datos desglosados semanalmente— que no se registró ningún muerto en geriátricos de nuestro país.

Desde el 1 de enero y hasta el pasado 18 de julio, fallecieron 3.845 personas en centros de mayores y se han contagiado 17.885.