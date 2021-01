Podemos se une a la oposición para pedir que Illa comparezca antes de dimitir como ministro de Sanidad

En concreto, salieron adelante tres solicitudes de comparecencia para que Illa explique su dedicación como candidato a la Generalitat de Cataluña mientras mantenía su cargo al frente del Ministerio, para que se pronuncie sobre la conveniencia de dichos comicios electorales y su previsible impacto sanitario, y para que dé explicaciones sobre la evolución de la pandemia de la covid-19, tal y como establece el real decreto del estado de alarma.

Solo una, la referida al desarrollo del plan de vacunación, fue rechazada. Todos los grupos, salvo el Socialista, reclamaron la intervención urgente de Illa y le afearon su anuncio de dimisión. Incluso Unidas Podemos, socio del PSOE en el Gobierno, se mostró partidario de que Illa acuda al Congreso a dar explicaciones antes de presentar su dimisión. De hecho, apoyó algunas peticiones de comparecencia y se abstuvo en otras.

En general, todos los portavoces parlamentarios que intervinieron en el debate criticaron la doble posición de Illa, “como ministro y como candidato a las elecciones catalanas”, y le exigieron pronunciarse sobre la fecha en la que éstas deberían celebrarse.

Según la portavoz del PP, Cuca Gamarra, Illa “está utilizando su posición de ministro como trampolín para ser candidato a la Generalitat”. “Lleva semanas haciendo trampillas para evitar comparecer”, en lo que para Gamarra supone “una auténtica burla a la Cámara”.

“Llevamos 85.000 fallecidos, más de 2,5 millones de contagios y récord de profesionales sanitarios infectados”, declaró Gamarra. “La situación es tremenda”, prosiguió, “y de la vacunación, que se vendió como gran esperanza, solo conocemos la descoordinación”. “¿Es verdad que en verano tendremos al 70% de la población vacunada ?”, se preguntó.

El portavoz parlamentario de Vox , Iván Espinosa de los Monteros, tachó de “tomadura de pelo” a la Cámara que el cese de Illa “se produzca justo a tiempo para que no comparezca” en la sesión ya prevista de la Comisión de Sanidad y en vísperas de la campaña electoral. Por su parte, la diputada del mismo grupo Macarena Olona subrayó que el ministro Illa debería “estar en el banquillo de los acusados” junto a Fernando Simón, a quienes hizo responsables de 85.000 muertes.

Según Íñigo Errejón (Más País) y Joan Baldoví (Compromís), la decisión de Illa de abandonar el Ministerio antes de dar explicaciones es “poco ética”. "Está claro que no se pueden hacer bien dos cosas a la vez”, pero dejar el Ministerio sin antes dar explicaciones saltándose una comparecencia prevista "es prueba de que el Gobierno tiene las prioridades invertidas: primero el partido y luego el país”, señaló Baldoví.

El diputado del PNV Mikel Legarda recordó que el decreto del estado de alarma establecía la obligación por parte del ministro de sanidad de comparecer ante el Congreso de forma mensual, requisito que Illa “se está saltando”.

También el portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad, Guillermo Díaz, declaró que no cabe incumplir el decreto, y criticó que el ministro “lleva todo el verano con una comparecencia semanal y ahora, en plena tercera ola, desaparece". A su juicio, “es también inmoral que los responsables en las mesas electorales tengan que estar con EPIS y los ciudadanos puedan transportar el virus al ir a votar”.

El portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, afirmó que “en el Estado español parece que la razón de Estado lo puede todo, pero la razón de partido ahora ha podido más que la de Estado”.

Podemos, a favor de que compadezca

El propio presidente del grupo confederal de Unidas Podemos, Jaume Asens, afirmó que el ministro debería “aplazar” su dimisión hasta el miércoles, cuando debía tener lugar la Comisión de Sanidad, para no abandonar la cartera antes de comparecer en sede parlamentaria. Con todo, sostuvo que su grupo no votará a favor de su comparecencia extraordinaria por no compartir el análisis que el PP hace de su gestión.

“Creemos que ha sido buena, pero (Illa) debe irse con posterioridad, es lo correcto”. Lo contrario “podría dar munición” a la derecha, argumentó, pues “mucha gente puede pensar que durante este último mes Illa ha actuado en su doble condición de ministro y candidato, y muchos se pueden llegar a preguntar qué habría hecho si no” optase a presidir la Generalitat. “Por ello, nos parece conveniente que comparezca y que rompa su silencio respecto a la fecha de las elecciones catalanas”.

Asens recordó que Illa sí se pronunció a propósito de los comicios en Galicia y Euskadi, y subrayó que, si finalmente las elecciones en Cataluña tienen lugar el 14 de febrero, “se celebrarán en un momento con los hospitales y las UCI muy tensionadas”.

También la diputada de Esquerra Republicana de Caralunya (ERC) Carolina Telechea pidió a Illa que aclare si actúa “como ministro o como candidato” cuando el PSC decide impugnar el decreto que suspendía las elecciones catalanas. Además, le acusó de “hacer dejación de funciones” y de incumplir el envío de vacunas a Cataluña.

Para la diputada de la CUP Mireia Vehí, resulta “inmoral hacer escoger a los ciudadanos entre su salud y su derecho al voto”.

Posición del PSOE

El portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista Guillermo Meijón aseguró que el ministro Illa ha comparecido una veintena de veces para dar explicaciones, y defendió que la persona que lo sustituya es quien debe intervenir en la Cámara Baja respecto a la gestión gubernamental en este terreno, y pidió un plazo de “lógica cortesía parlamentaria” para que pueda "sustanciar una comparecencia que no tiene nada de trámite”.

En referencia a los miembros de la oposición, Meijón resaltó que el ministro había anunciado que dimitiría en cuanto se conociese el calendario electoral en Cataluña, por lo que dijo no comprender que “ustedes, que llevan días y días pidiendo que dimita, lo califiquen ahora de burla a la Cámara. Quien les entienda, que les compre”.

"Parece razonable que en una comparecencia ya prevista y que el Gobierno se compromete a celebrar de inmediato, se ocupe el nuevo responsable que vaya a ocupar el cargo", declaró. Por ello, pidió un mínimo de "lógica cortesía parlamentaria” hacia la persona que sustituya a Illa al frente del Ministerio.

El diputado del PSC José Zaragoza apuntó por su parte que el único problema de que Salvador Illa se presente a las elecciones catalanas es que “una legión de consejeros y altos cargos de la Generalitat van a tener que dejar su puesto”, porque el candidato del Govern es “muy flojito”. Finalmente, citó informes sanitarios que aseguran que el riesgo para la salud de participar en dichas elecciones es comparable al de “ir a comprar el pan o a la farmacia”.