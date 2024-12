El presidente de la Confederación del Júcar afirma que poner más sensores en el barranco del Poyo no será útil

La reunión de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha decepcionado a quienes esperaban que pudiera aportar datos sobre qué pasó el 29 de octubre cuado una triple riada asoló la provincia de Valencia. Miguel Polo –presidente del organismo que debe velar por la medición y alerta de los caudales en ríos, barrancos y presas–, ha preferido silenciar los datos que manejó la CHJ aquella trágica jornada.

Las fuentes consultadas por Vozpópuli entre los asistentes a la reunión explican que Polo ha evitado en todo momento hacer autocrítica sobre qué cuestiones fallaron en la Confederación Hidrográfica del Júcar en aquella trágica jornada. Es más, cuestionado sobre si, para evitar futuras situaciones de emergencia como la DANA que segó la vida de 223 personas en Valencia sería recomendable colocar más sensores y medidores, el presidente de la CHJ no lo considera muy útil.

No puedes actuar

En su intervención al término de la Junta en el turno de ruegos y preguntas, Polo ha explicado –según las citadas fuentes– que en los barrancos "las crecidas de agua son instantáneas" y dado que no hay regulación en esos barrancos, como sí existen en las presas, conocer a través de más sensores el volumen de agua no tendría apenas incidencia porque "no puedes actuar cuando tienes el agua encima".

Polo ha reconocido que a raíz de la tragedia vivida supone que se instalarán más sensores pero ha insistido en que "no aportan gran cosa" al no tener regulación en los barrancos.

El presidente de la CHJ entiende que la función principal del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) se pensó hace 30 años para tener información de los niveles en los embalses y de lluvias. Y afirma que su función principal era dar información en aquellos sitios en los que "hay una parada como en las presas y te da tiempo suficiente a avisar" a las poblaciones que se pueden ver afectadas si se producen desembalses.

Tiene sus limitaciones

En sus respuestas a preguntas de los asistentes Miguel Polo ha insistido en que el SAIH "tiene sus limitaciones" y también ha asegurado que la Confederación "no es un organismo de Emergencias" y que transmite información objetiva en tiempo real.

Polo, quien durante su informe no ha entrado a detallar nada sobre la jornada del 29, se ha ceñido a enumerar las actuaciones que se van a hacer durante el próximo año y para reparar los daños causados por la DANA. También ha lamentado que pueda haber errores en la descripción del Plan de Actuación pero este año por lo sucedido han priorizado otras cuestiones. "La situación nos sobrepasa", ha llegado a reconocer.

No he salido a explicar nada porque hablar ahora de lo sucedido no aporta demasiado: la gente tiene otros problemas

La CHJ, a preguntas de este medio, no ha querido detallar nada acerca de lo que ha explicado el presidente en la reunión, pero las fuentes citadas anteriormente aseguran que Polo ha insistido en que es Protección Civil y la dirección de la Emergencia la que tenía que haber trasladado la información que suministraba el organismo que preside.

Cuestionado por uno de los miembros de la Junta sobre porqué no ha salido a hablar desde la tragedia, Polo habría detallado que "no he salido a explicar nada porque hablar ahora de lo sucedido no aporta demasiado: la gente tiene otros problemas". Ha insistido en que la actuación de la CHJ durante los últimos 30 años suministrando la información recogida por el SAIH "ha sido siempre igual".

Batallas políticas

Ha manifestado ante los asistentes que ahora hay que centrarse en la reconstrucción "y no en batallas políticas", al tiempo que habría vaticinado que todas estas cuestiones se van a judicializar y "habrá tiempo de dar las explicaciones oportunas".

La autocrítica no ha formado parte de su discurso y Polo defiende que la Confederación estuvo "donde había que estar" el día 29 de octubre y que ahora está en el foco de las críticas "por hacer lo que siempre se ha hecho". Ha instado igualmente a Emergencias a "dar explicaciones" del motivo por el cual la información suministrada no llegó a sus destinatarios.

En cuanto a la presa de Forata, Polo ha indicado que en ningún momento se contempló decretar el escenario 3 de emergencia (peligro de rotura) porque el agua salía por el aliviadero y no por coronación –que es el nivel de la carretera–.

El resultado de la reunión, con un gran desacuerdo entre sus integrantes, ya se preveía con las declaraciones previas del secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida, y la directora general de Agua y Desarrollo Rural, Sabina Goretti Galindo, que criticaron duramente la falta de inversión de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en nuevas infraestructuras durante 2024.

Y es que, según el informe presupuestario entregado por el propio organismo, no se ha destinado un solo euro a la construcción de obras esenciales que garanticen la seguridad de los ciudadanos ante posibles riadas.

Parches

Mérida ha indicado que “la planificación de obras que la Confederación ha trasladado para 2025 demuestra que solo se va a parchear con la reparación de lo que ya existía, infraestructuras cuya eficacia quedó en entredicho durante las riadas del pasado 29 de octubre, mientras que no se ha planificado ninguna obra nueva que refuerce y modernice estas infraestructuras críticas”.

Y ha añadido que “es evidente que la Comunidad Valenciana no está entre las prioridades del Gobierno central en materia de infraestructuras hídricas. Esta falta de inversión es una muestra más de la mala gestión de un gobierno más preocupado por sus asuntos internos que por el bienestar de los valencianos”.

Por su parte, Sabina Goretti Galindo ha subrayado que las inversiones previstas por la CHJ para 2024, valoradas en 175 millones de euros, representan apenas un tercio del presupuesto necesario. El Plan frente a Inundaciones presentado por la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el pasado 7 de noviembre incluye una inversión de 2.490 millones de euros para los próximos cinco años.

Alerta temprana

Entre ellas destacan actuaciones fundamentales como la modernización de sistemas predictivos para anticipar riesgos en tiempo real, instalación de estaciones de aforo y sensores de control en cauces, y vigilancia remota mediante cámaras y sistemas de alarma conectados con los servicios de Protección Civil municipales. “Estas medidas son urgentes y necesarias, pero ninguna de ellas ha sido contemplada por la CHJ en su planificación”, ha lamentado Galindo.

Además, la directora general ha remarcado que el plan de obras aportado por la CHJ “tampoco contempla la instalación de sensores que permitan medir los caudales en el barranco de l’Horteta, tributario del barranco del Poyo, ni nuevos sensores en el del Poyo, que actualmente solo tiene uno, cuando el día 29 los expertos calculan que llegaron a pasar hasta 5.000 metros cúbicos por segundo".

Por último, ambos dirigentes han denunciado también la falta de explicaciones por parte de la CHJ y del Gobierno central tras la riada del 29 de octubre. “Ni la exministra Teresa Ribera ni el presidente de la CHJ han dado la cara. Se han mantenido al margen y escondidos”, han concluido.