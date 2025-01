La última provocación de Junqueras y Puigdemont tras citarse: una matricula "ilegal"

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, y el líder de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, han dado este jueves un paso significativo hacia la reconciliación política en una esperada reunión celebrada en Waterloo, Bélgica. La cita, de dos horas y media de duración, buscaba restablecer puentes entre las dos principales formaciones independentistas catalanas tras años de tensiones y discrepancias marcadas por el histórico referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017.



Lo que más ha llamado la atención, sin embargo, no ha sido el comunicado conjunto emitido al finalizar el encuentro, sino la imagen que han dejado los dos líderes al abandonar la reunión. Junqueras y Puigdemont han salido juntos en un coche plateado con una matrícula personalizada que rezaba "1-O-2017", en clara alusión a la controvertida jornada del referéndum.



En Bélgica, desde 2014, es posible personalizar las placas de los vehículos por un coste adicional de 1.000 euros, permitiendo combinaciones de letras y números siempre que no excedan los ocho caracteres y cumplan con ciertas normativas. Esta peculiaridad evoca no solo la jornada en que Cataluña declaró unilateralmente su independencia, aunque solo por 44 segundos, sino también el inicio de un periodo de confrontación política y judicial que llevó a Puigdemont a refugiarse en Bélgica y a Junqueras a la prisión.



El coche del expresident Carles Puigdemont, este jueves en Waterloo | CAPTURA VÍDEO



Así, algunos observadores han interpretado en redes sociales el detalle del coche como una declaración de intenciones: el símbolo de un deseo de recuperar la fuerza perdida del movimiento independentista. Otros, en cambio, lo han calificado como una estrategia calculada para captar la atención mediática.

Un comunicado conjunto tras años de desencuentros

Al encuentro asistieron también Jordi Turull, secretario general de Junts, y Elisenda Alamany, secretaria general de ERC. Ambos dirigentes han sido claves en el diseño de esta reunión, que se inscribe en un contexto de presión por parte de las bases independentistas, que exigen unidad estratégica. Así, el movimiento independentista, que durante los últimos años ha mostrado fracturas internas, parece estar apostando ahora por una estrategia conjunta.



Por otro lado,La elección de "1-O-2017" como matrícula personal en Bélgica no es casual. Según las normativas belgas, las placas personalizadas no pueden tener connotaciones políticas, racistas u ofensivas, pero Puigdemont logró registrar la fecha del referéndum.



El coste de estas matrículas, inicialmente fijado en 1.000 euros, subió temporalmente a 2.000 debido a su alta demanda, aunque posteriormente volvió a reducirse para mantener el interés de los conductores. Puigdemont, que en 2022 admitió haber tenido que renovar su carnet de conducir en Bélgica, adquirió el vehículo hace apenas unos meses.