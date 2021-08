La Comisión bilateral entre la Generalitat y Moncloa de este lunes quedó eclipsada por la reunión secreta entre la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, y el vicepresidente catalán, Jordi Puigneró, donde se acordó la ampliación del aeropuerto de Barcelona con una inversión de 1.700 millones de euros. Según explican fuentes de ERC a Vozpópuli, la gestión de los tiempos, y la filtración interesada del encuentro por parte del Gobierno, ha irritado a la dirección del partido, que teme que el anuncio solo beneficie a Junts per Catalunya.

Precisamente este martes, el presidente de la Generalitat iba a anunciar el acuerdo alcanzado con el Ministerio sobre el aeropuerto, ya que llevan varios días trabajando en ello. Su intención era involucrar no solo el Departamento de Políticas Digitales y Territorio -en manos de Puigneró- sino también a la Consejería de Acción Climática, liderada por Teresa Jordà, de ERC. Sin embargo, la filtración ha logrado que sea el vicepresidente Puigneró y el espacio de Junts per Catalunya quien recoja los réditos.

El anuncio del acuerdo antes de los tiempos que manejaban desde la Presidencia catalana no solo les ha cogido con el pie cambiado (ya que centraron su atención en el encuentro bilateral entre administraciones) sino que les ha obligado a mover ficha. El propio Aragonès se ha congratulado por el pacto en rueda de prensa y ha asegurado que no existen discrepancias en el seno del Ejecutivo sobre la necesidad de esta inversión. Antes del president, el mismo lunes por la noche la consejera de Acción Climática intentaba frenar la euforia asegurando que estaba condicionado por Bruselas.

No obstante, según apuntan las fuentes consultadas, hay preocupación de que el acuerdo pueda afectar a quienes ERC considera sus socios prioritarios y 'naturales' en el espacio de la izquierda: la CUP y En Comú Podem. De hecho, ambos partidos no tardaron en criticar que el Govern acceda a ejecutar la ampliación de El Prat. Los 'cupaires' lo calificaron de "atentado ecológico y climático", mientras que el ala catalana de Podemos afirmaron que el pacto se ha hecho "pensando en los accionistas de AENA".

Desmarcarse de AENA

El objetivo de ERC es ahora desmarcarse de AENA, ya que una de sus apuestas de país ha sido siempre priorizar las pequeñas y medianas empresas de matriz catalana y apartarse de las grandes compañías que cotizan en el Ibex-35, como es el caso de esta gran empresa pública. Aragonès ha señalado que no se había asumido la propuesta inicial de AENA y que el proyecto deberá contar con el visto bueno de la Comisión Europea por lo que respecta a los criterios medioambientales y de sostenibilidad.

Junto a la CUP y En Comú Podem, plataformas como Zeroport o Fridays For Future Barcelona también se oponen a dicha ampliación y han asegurado que esto "no termina aquí". El Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Ada Colau, además, ha incidido en uno de los puntos que molesta a ERC, que es el hecho de que no se haya respetado el trabajo de la mesa catalana que estudiaba la ampliación del aeródromo. "Falta de respeto institucional", espetó la teniente de alcalde Janet Sanz.

Y es que la posición de ERC cerrando filas con Junts ha sorprendido a estos partidos y plataformas, y pondrá a prueba la relación del Govern con su socio externo, la CUP al tiempo que deja tocada la aspiración de ERC de alcanzar un "frente amplio" con los Comuns de Ada Colau. Además, los 'morados' presentaron hace un año en el Parlament una propuesta de resolución contra cualquier proyecto que significara un "aumento ilimitado" de pasajeros y del tráfico aéreo o que provocara un impacto sobre el medio ambiente o la biodiversidad del entorno del delta del Llobregat y tienen esta batalla como una de sus cuestiones irrenunciables.

Aunque fuentes del Govern han justificado la celeridad en el acuerdo por la posibilidad de perder la inversión millonaria si no se ajustaban a los ritmos de AENA y del Gobierno, temen que los mayores beneficiados -además de AENA y el Ejecutivo de Sánchez- sea la facción de Junts que ha llevado el peso de la decisión final. En especial, porque la Comisión bilateral y su falta de avances concretos (solo se ha acordado la transferencia de las becas universitarias) quedó relegada en un segundo plano.

La estrategia de Sánchez

Nadie niega en ERC que todavía hay tiempo para intentar cambiar la dinámica, pero ven en esta "cita a dos bandas" del Gobierno central un riesgo para la estabilidad política. Además, en juego también hay la mesa de diálogo entre Gobiernos para buscar una solución al "conflicto político". Como informó este medio, Carles Puigdemont quiere acortar los dos años de margen que se había dado a estas reuniones, y ERC sigue defendiendo que es la mejor vía para lograr avanzar en el ejercicio de la "autodeterminación".

Viendo lo que ha pasado con la filtración del acuerdo sobre la ampliación de El Prat, algunas voces dentro del Ejecutivo catalán temen que la estrategia de Pedro Sánchez pase por tenerlos siempre "sentados" a unas de las distintas mesas bilaterales, pero avanzando al ritmo que marquen desde Moncloa y solo respecto a acuerdos de índole autonómica.

El hecho de que solo se haya concretado una de las 56 reclamaciones que Aragonès ha llevado a la reunión (la de las becas universitarias) sería una muestra de ello. Y aunque a ERC también le puede ir bien para ganar tiempo, no quieren que Junts y la CUP puedan aprovecharse de ello.