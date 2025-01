ERC da un respiro a Illa y validará la prórroga de los presupuestos para evitar el "colapso"

Modesto balón de oxigeno para el Govern de Illa. Tras asumir que deberá gobernar sin presupuestos propios —con las limitaciones que ello implica— al no haber concitado el apoyo de los que siguen siendo sus socios (Esquerra y comunes), Illa afronta en el pleno de esta semana una votación clave: el decreto de necesidades financieras en prórroga presupuestaria y el que suprime las sanciones a los ayuntamientos que gastan más agua de la permitida. Y aunque Esquerra había advertido a los socialistas que no contasen con su respaldo mientras no se cumpliesen los acuerdos de la investidura, ha anunciado su voto favorable a la prórroga de las cuentas. De esta manera, el decreto, salvo sorpresa de última hora, saldrá adelante, pues el Ejecutivo afirma tener cerrado también el apoyo de los comunes.

"No jugaremos a poner en riesgo el sector público que garantiza derechos y libertades al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas", ha justificado la portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella. En este sentido, ha recordado que la prórroga que validarán es una "automatismo" que garantiza una "mínima cobertura" a los servicios públicos, evitando la "precariedad" de este sector y que termine "colapsando". Asimismo, ha explicado que la aprobación de la prórroga mantendrá las inversiones en cuestiones irrenunciables como infraestructuras o en investigación científica.

Pero el cable lanzado por ERC al Govern se ha limitado a este decreto. Y es que, según ha desvelado su portavoz, los diputados de su formación votarán en contra de la validación del decreto que elimina el régimen sancionador al consumo excesivo de agua. "Es un retroceso en toda regla en la lucha contra la sequía", según Capella.