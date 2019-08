¿Violencia de género o malos tratos? La última campaña contra el machismo enciende el debate

"Las mujeres que van a aparecer a continuación han sido víctimas de malos tratos". Así comienza La última campaña contra la violencia machista de la Junta de Andalucía, una iniciativa que ha sembrado la polémica.

Además de este mensaje y un gran "advertencia" en mayúsculas, aparecen sonrientes mujeres que aseguran que "la vida siempre es más fuerte".

Las razones de la polémica residen en que las mujeres que han protagonizado la campaña y que supuestamente han sufrido malos tratos, son actrices. Todas ellas, las que aparecen en los carteles, son fotografías tomadas de un banco de imágenes que ya se han empleado anteriormente para otro tipo de anuncios.

Con la implicación de todos y todas la violencia de género tiene fin. Denuncia. Vive. Marca el 016. #stopviolenciadegenero#denunciavivemarca016#NiUnaMaspic.twitter.com/M8WgZpazYc — Instituto Andaluz de la Juventud (@IAJuventud) July 30, 2019

La Junta de Andalucía ha destinado 1,2 millones de euros en esta iniciativa. No obstante, lo que mayor interés, polémica y popularidad ha alcanzado han sido las imágenes de las protagonistas y el mensaje.

Las actrices y modelos que aparecen han estado en otros carteles publicitarios, unas en anuncios de clínicas dentales estadounidenses, otras promocionando tiendas, aparatos tecnológicos... o se pueden encontrar en la red con una simple búsqueda.

Frivolidad, desdibujar, invisibilizar,... todo eso sucede cuando para un Gobierno #PPCsVOX la #ViolenciaMachista no es una prioridad en su agenda políticaLa #ViolenciaMachistaAsesinaNo busquen excusas como que las protagonistas son víctimas reales, porque no lo son #RetiradaYapic.twitter.com/mRrUXwLlTC — Estefania M Palop (@EstefaniaPalop) August 5, 2019

Sin embargo, este no es el único elemento que no ha terminado de calar entre los españoles. Colectivos feministas o propias víctimas de violencia machista han criticado que no se hable de violencia de género, sino de malos tratos.

La violencia de género implica que las agresiones se realizan contra las mujeres y que entre los motivos está la desigualdad y el considerarlas inferiores por el simple hecho de ser mujer, término que recoge tanto la ley española como el Consejo Europeo.

¿La responsabilidad recae sobre las mujeres?

No solo eso, se trata de una campaña controvertida por el hecho de que solo se habla de mujeres y algunas quejas recogen que parece que la responsabilidad de estos casos recae solo sobre ellas. Además, aparecen muy sonrientes, algo que ha sido rechazado alegando que "no sonríen, mueren".

Hay cosas que como profesional te duelen en el alma. Y cuando eres especialista en Violencia de género y ves carteles sobre esta problemática banalizándola, restándole importancia y minimizando sus implicaciones se te remueven las entrañas. Esto es abominable @AndaluciaJuntapic.twitter.com/h4FUOUqARF — Laura Redondo (@LauraRdondo) August 4, 2019

Las mujeres asesinadas ya no podrán llamar al teléfono de atención, ni volverán a reírse de la vida. Esta campaña no refleja para nada la dura realidad de las víctimas de violencia machista. #ViolenciaMachistaAsesina#RetiradaCampañaYapic.twitter.com/2oZTDx4qt9 — MEF (@mefeminista) August 4, 2019

Así, la campaña ha inundado las redes sociales con imágenes y mensajes que o apoyan la campaña alegando que lo importante es la denuncia de los hechos y no su forma de representarlos; o, por contra, que la rechazan y piden que sea retirada porque se "banaliza" la violencia de género.

Violencia de género en lugar de maltrato

No es la primera vez que se emplean imágenes de agencias o de bancos para ilustrar un anuncio o una campaña. Tampoco es la primera vez que una iniciativa contra la violencia de género provoca estupor.

En este caso, la última campaña del gobierno andaluz con el lema "pero la vida siempre es más fuerte" sustituye a la impulsada por el Ejecutivo anterior de Susana Díaz. En este se leía "pasa a la acción". Otro de los puntos criticados porque afirman que el primero no anima a actuar.

El vídeo de la Junta dice justo al principio: "Advertencia; las mujeres que van a ver han sido víctimas de malos tratos".Estas 2 mujeres aparecen y resulta q están en este vídeo de Shuttertock, 1 banco de recursos audiovisuales. https://t.co/BVKbe7fRJThttps://t.co/p3dntHOlFHpic.twitter.com/JgYY7S9RBE — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) August 5, 2019

Otra de las mujeres que aparece en el vídeo de la Junta y que está abrazando un perro puede observarse en este otro difundido en Portugal para anunciar collares antiparásitos:https://t.co/bigLxzypynhttps://t.co/p3dntHOlFHY la Junta dice "ella ha sufrido malos tratos". pic.twitter.com/XBkfURjGzW — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) August 5, 2019

El debate reside en si es más relevante el mensaje o la forma de representarlo, si el término "maltrato" o "violencia de género" cambia el mismo, si en esta ocasión se responsabiliza a las mujeres y no se anima a tomar medidas o si debería retirarse.