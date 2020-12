La victoria de Borràs asesta un golpe a los presos del 1-O: "Se ha impuesto a Lledoners"

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, será la candidata a la Presidencia de la Generalitat tras ganar las primarias del partido. Su victoria ha contado con el apoyo mayoritario de las bases, que se han opuesto a los presos Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn, que se posicionaron públicamente a favor de Damià Calvet, actual consejero de Territorio y Sostenibilidad.

Simpatizantes dentro del partido lo explican así: "Se ha impuesto a Lledoners". Si los tres exconsejeros condenados por sedición defendieron al candidato del "viejo aparato" de Convergència, Carles Puigdemontoptó por el silencio. Su mutismo se debió a su voluntad de no interferir en el proceso de primarias, pero también para que no tuviera un efecto contraproducente. El expresidente catalán huido a Waterloo es consciente de las simpatías que Borràs despierta entre la militancia del partido, pese a su predilección por Calvet.

La todavía portavoz en el Congreso también ha demostrado ser fiel a la línea de Waterloo, pero dentro del partido no dudan de que pronto impondrá su estilo, con independencia de las preferencias de Puigdemont. De momento, la presidenciable de JxCat para las elecciones del 14 de febrero ha tendido la mano a todas las corrientes internas y fuentes del partido explican que las listas serán un híbrido de las dos almas de la formación: los que proceden de la extinta Convergència y los "nuevos", que decidieron dar el salto a la política activa con el inicio del procésindependentista.

Pero lo que destacan de la victoria de Borràs es cómo el partido ha soltado amarras definitivamente con lospolíticos presos. La existencia de lo que el nacionalismo tilda de "presos políticos" ha condicionado el movimiento independentista, hasta el punto de aplazar su finalidad (la independencia) para lograr contrapartidas a corto plazo, como son la rebaja del delito de sedición o la posibilidad de un indulto.

Tándem Puigdemont-Borràs

En este sentido, Borràs marcará su propio rumbo y su próximo paso es intentar agrupar a "los partidos netamente independentistas". Es decir, si no logra unir a ERC en su propósito, como ha informado este lunes en una entrevista a Rac1, no dudará en criticar cualquier pacto de los de Oriol Junqueras con el PSOE. E, incluso, podría no garantizar la investidura de Pere Aragonès si ERC logra ganar las elecciones.

Ahora empieza una carrera de fondo -de dos meses y medio hasta citar a los catalanes a las urnas- para recortar distancias con ERC. Sus bases se muestran convencidas de que con la portavoz en el Congreso tienen más posibilidades de confrontarse con los republicanos: "Laura Borràs es la candidata más competitiva de largo que tenemos y haciendo tándem con el presidente Puigdemont es el mejor ticket electoral posible".

Sin "personalismos"

Los tres exconsejeros de JxCat han acatado la decisión surgida del proceso de primarias y han felicitado a Borràs por la victoria. Dentro de la cárcel, también hay discrepancias en la estrategia a seguir entre los presos de ERC y los de JxCat. El exconsejero de Interior, Joaquim Forn, ha pedido acabar con "los personalismos" y, sin dar nombres, ha instado a dar un paso al lado a algunos dirigentes de la primera línea con el fin de fraguar una nueva unidad del espacio nacionalista.

Forn, que también apoyó inicialmente a Calvet, se ha puesto a disposición de Borràs tras su triunfo. La candidata de JxCat también ha recibido la llamada de Puigdemont para pactar los próximos pasos.

Candidatura híbrida

La dirección del partido decidió que las listas serían en formato "cremallera" para que hombres y mujeres tuvieran el mismo peso. Y candidatos de "tradición convergente" cohabitarán con "perfiles tuitstar", explican desde el partido.

En la próxima votación del proceso de primarias se elegirá a estos candidatos. "En esta segunda urna apostaremos por perfiles más convergentes, como David Saldoni, Meritxell Budó, Anna Erra, Lourdes Ciuró o Jordi Puigneró". Junto a ellos, se disputarán los primeros puestos en las listas figuras como Jaime Alonso-Cuevillas, abogado de Puigdemont y actual diputado, o Josep Rius, hombre de confianza de Puigdemont que asistió a la reunión de la Mesa de Diálogo en la Moncloa.