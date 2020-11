Bildu apoyará los Presupuestos, "salvo sorpresa", y Pablo Iglesias agradece su "compromiso"

"EH Bildu considera de forma muy seria un voto favorable a los Presupuestos Generales del Estado. Hay una receptividad importante en el Gobierno". Con estas palabras Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, ha dado a conocer la intención que tiene su formación de apoyar las Cuentas de 2021 acordadas por el Ejecutivo formado por el PSOE y Unidas Podemos.

En declaraciones a Radio Euskadi, Otegi ha que explicado que el pacto "no está cerrado" pero "hemos avanzado lo suficiente como para decir que estamos en disposición de votar favorablemente si las cosas no se tuercen de aquí a que se vote. Soy optimista, no creo que se tuerzan".Otegi ha relatado que la decisión la ratificará la militancia y ha justificado el voto a favor: primero, porque "todo el mundo es consciente de que en los presupuestos se juega la relación política en Estado para los próximos años".Segundo, porque EH Bildu está observando una "receptividad" a su petición principal, que es "blindar los derechos de la gente, unos presupuestos que protejan a la gente".

Otegi, además ha indicado que no cree que se vaya a dar una foto de él con el presidente del Gobierno en el marco de esta negociación de los Presupuestos: "¿Una foto con Pedro Sánchez? No creo. Lo importante son los beneficios para la sociedad vasca".

Podemos: "Es una buena noticia"

La reacción por parte de Podemos no se ha hecho esperar. El vicepresidente Pablo Iglesias ha calificado "buena noticia" las palabras del coordinador general de EH Bildu.

"La disponibilidad de la EH Bildu para votar sí a los PGE es una buena noticia. Demuestra responsabilidad y compromiso para avanzar con políticas de izquierdas. El bloque de la investidura se refuerza y será de legislatura y de dirección de Estado", ha explicado el líder de la formación morada en Twitter.