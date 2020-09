BiciMAD Go, la nueva propuesta de movilidad sin base fija en Madrid

El Ayuntamiendo de Madrid ha anunciado este lunes la llegada deBiciMAD Go, la nueva propuesta de movilidad de bicicletas eléctricas que no tienen base fija, lo que significa que los usuarios no tienen la obligación de devolverlas a alguno de los diversos puntos de carga repartidos por Madrid.

Un total de 454 bicis 'free floating'podrán comenzar a utilizarse desde esta misma semana. Las van a distribuir en 72 puntos de 15 distritos: Centro, Salamanca, Retiro, Tetuán, Chamberí, Chamartín, Arganzuela, Moncloa, Hortaleza, Ciudad Lineal, Moratalaz, Puente de Vallecas, Usera, Carabanchel y Latina.

"La virtualidad de esta nueva modalidad es que estén situadas alrededor de estaciones de metro, de autobuses o nudos de transporte para favorecer la intermodalidad, que es uno de los principios por los que se rige la movilidad sostenible del Ayuntamiento de Madrid", ha declarado el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

El 50% de la flota de BiciMAD Go se terminará de implementar este martes, mientras que el resto se podrán encontrar en las calles antes del 1 de noviembre.

📢 La @EMTmadrid lanza @BiciMAD Go, el nuevo servicio de bicicletas eléctricas sin base fija.➡️ Una apuesta del Ayuntamiento por la #movilidadsostenible que llega a 15 distritos de la ciudad.👉https://t.co/n6xaMe1NpDpic.twitter.com/0ZWQA4mn7e — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) September 1, 2020

Tarifa de BiciMAD Go

La tarifa de este nuevo servicio es de 0,19 euros por minuto. En el caso de que los usuarios coloquen la bicicleta en una estación de red de BiciMAD se aplicará un descuento del 50%.

Las 'bicis' funcionarán las 24 horas del día durante los 365 días del año y para poder utilizar sus servicios es necesario registrarse en la aplicación de BiciMAD, y registrar el vehículo. No existe un límite de tiempo para su uso.

Los usuarios de BiciMAD, a través de la red social de Twitter, están denunciando la elevada tarifa de este nuevo servicio. Mientras que en BiciMAD el precio por media hora es de 0,5 euros, lo que equivale a 1 euro la hora, en las bicicletas de BiciMAD Go son 5,8 euros dejándolo fuera de la base y 3 euros al aplicar el descuento del 50%.

Almeida presenta ayer BiciMAD Go.Su uso es mucho más caro en el momento más difícil para ciudad.BiciMad: 0,5 euros por 30 minutos.BiciMad Go: 5,8 la hora.La movilidad sostenible no puede ser marketing: es una necesidad urgente. #Hilo — Rita Maestre 🏠 #SaldremosEnComún (@Rita_Maestre) September 1, 2020

Seguridad y limpieza

Todas las bicicletas serás desinfectadas diariamente mediante la aplicación de una solución bactericida, fungicida y virucida de eficacia testada contra el coronavirus. La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) recuerda a los usuarios que el uso de guantes y mascarilla es obligatorio.

BiciMAD Go forma parte de una medida más de la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 para impulsar la movilidad sostenible y contribuir a reducir las emisiones contaminantes hasta llegar a cumplir con la directiva europea de calidad del aire.