El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del Partido Popular ha expresado su descontento con la gestión del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En sus declaraciones, aseguró que "el mal, el sanchismo, no descansa nunca", y afirmó que "si Sánchez hubiera tenido la vocación clara de subir las pensiones o ayudas a los afectados por la Dana, a los usuarios del transporte lo hubiera metido en un decreto y se hubiera aprobado".

Estas palabras reflejan la postura crítica del Partido Popular hacia las acciones del Gobierno. El representante del Partido Popular subrayó que, en su opinión, Sánchez solo busca "montar lío" y utilizar el tacticismo político. Recordó que "el PP, que siempre ha revalorizado las pensiones, es un partido de Estado con vocación de gobierno que lo hará antes o después". En este sentido, el Partido Popular se presenta como una alternativa política comprometida con el bienestar de los ciudadanos, especialmente en lo que respecta a las pensiones y ayudas sociales.

En sus declaraciones, el vicesecretario del Partido Popular también criticó duramente la gestión de Sánchez en relación con los ayuntamientos. Según sus palabras, Sánchez es "el presidente más antimunicipalista de la democracia". Afirmó que "tiene más acuerdos firmados con el independentismo que con el municipalismo" y añadió que "se ensaña con los ayuntamientos porque una mayoría están gobernados por el PP". Esta crítica se centra en la percepción de que el Gobierno central no está apoyando adecuadamente a los municipios. El vicesecretario reprochó a Sánchez que "castiga donde no gobierna" y destacó que ha comenzado este año imponiendo la "tasa Sánchez" de basuras, además de no haber noticias sobre el plan de rescate a los ayuntamientos en riesgo financiero. "El único fondo que conocemos es el fondo que pilota Montero para mociones de censura. Un disparate", subrayó.