Las bajas psicológicas de las mujeres en la Guardia Civil se disparan en el último lustro

Las bajas por motivos psicológicos de las mujeres agentes de la Guardia Civil ha crecido de forma sostenida en el último lustro. Según datos aportados por la Asociación Unificada de Guardias Civiles a Vozpópuli - la Guardia Civil no los ha aportado a este medio por ser "confidenciales" -, el número de bajas psicológicas empezó a crecer en 2013 de forma que al cabo de 2017, la cifra de bajas fue de 831, casi un 25% más que en 2013. Los datos de 2018, en suma, permiten avisorar que la cifra de bajas será similar a la de 2017, siendo que al cabo del tercer trimestre, la cifra era de 612, frente a los 645 de todo 2013.

La evolución de las bajas psicológicas de las mujeres contrasta en cierta medida con la de los agentes masculinos. La de estos últimos creció en los últimos años a un ritmo menor, de un 11% entre 2013 y 2017. Según datos del mismo sindicato, entre 2012 y 2017 el número de mujeres en la Benemérita creció un 1%, hasta los 5.500 agentes, mientras que la cifra de los agentes masculinos se mantuvo cercana a los 75.000.

Manuel Cobo, representante de la Asociación Española de Guardias Civiles, considera que la razón del aumento de las bajas psicológicas tiene que ver con los problemas que plantea la Guardia Civil en materia de conciliación familiar y que afectan tanto a mujeres como a hombres.

"No hay problema específico con las mujeres por el hecho de que lo sean sino que la conciliación es en sí complicada; pides la reducción horaria y te la dan pero no en los horarios que quieres por aquello del agravio comparativo a otros agentes...y cada familia se toma esto de una forma. Así, muchas veces no te queda otra que la baja psicológica para cuidar de tu hijo", explica este portavoz de la AEGC, sin dejar de recordar la dificultad que esto entraña sobre todo para los matrimonios entre guardias civiles.

Paralelamente, la Secretaria de Mujer de AUGC, Alicia Sánchez, apunta la entrada en vigor en 2013 de un protocolo para las agentes que son madres y, que según la representante de AUGC, plantea derechos que en la práctica luego no se respetan, lo que favorece puntualmente el incremento sostenido de las bajas psicológicas de forma sostenida de las mujeres.

Conciliación y denuncias

"Cuando estás embarazada o una vez que eres madre, ocurre que solicitas la conciliación y prefieren que te dés de baja", dice Sánchez, que explica que la baja puede darse bien porque lo solicita la afectada o porque lo hace un psicólogo o representante de la propia Benemérita.

"En otras ocasiones, sucede que denuncias acoso sexual o laboral y te recomiendan que te dés de baja para quitarte de en medio en lugar de investigar al denunciado". Así, para Sánchez existe otro factor detrás de las bajas psicológicas y tiene que ver con la creciente predisposición de las mujeres para reivindicar derechos y denunciar situaciones que consideran injustas, lo que redunda en una espiral de presuntos acosos que acaba por generarles problemas psicológicos reales.

"Antes, las mujeres no reclamábamos nuestros derechos pero hemos empezado a hacerlo y eso lleva en muchos casos a que nos machaquen, provocándonos situaciones que nos llevan a baja psicológica", reivindica Sánchez, haciendo alusión a casos de agentes como las sargentosMaría SerranoyMaría Luisa Flores.