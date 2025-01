Aznar: “Honrar la memoria de Gregorio es deslegitimar las coartadas póstumas de ETA"

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha participado en la presentación del documental publicado por el 30 aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez. El acto ha tenido lugar a las 17:00 horas, en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y además del expresidente de los populares han participado el presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza, la viuda de Gregorio Ordóñez, Ana Iríbar, la directora del Observatorio de Víctimas del Terrorismo CEU-CEFAS, María San Gil, y el director de del documental Esta es una historia real, Iñaki Arteta.

José María Aznar, ha señalado que recordar a Gregorio Ordóñez es mucho más que una conmemoración simbólica: "honrar hoy la memoria de Gregorio será comprometerse con una tarea inconclusa: deslegitimar las coartadas póstumas de ETA y atajar la impunidad histórica a que aspiran sus legatarios". En esa misma línea ha señalado que es también “emprender la tarea de reconstruir las instituciones, fortalecer la democracia, reconstruir un espacio cívico seriamente dañado, y, sobre todo, restaurar la noción del poder sometido a la ley y al derecho”.

El también director de FAES ha realizado estas declaraciones en la presentación del documental 'Esta es una historia real', del director Iñaki Arteta, con motivo del 30 aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez por la banda terrorista ETA. En la presentación también ha intervenido la presidenta de la Comunidad de Madrid , Isabel Díaz Ayuso.

"Sabíamos que ETA había colocado al Partido Popular en la diana", ha continuado el exlíder de los populares. "No adivinábamos entonces –lo supimos pronto– hasta dónde alcanzaría su propósito criminal. Llegó hasta el intento de nuestra aniquilación física y política". El asesinato de Ordóñez marcó un antes y un después en la política antiterrorista del Partido Popular. "Estábamos decididos a no contemplar el terrorismo como parte del paisaje; a no especular con su final como una contraprestación que implicase el pago de ningún precio político", ha explicado. Aznar también ha dedicado unas palabras a Ordóñez y sus compañeros de partido entonces: "El coraje de Gregorio y de sus compañeros en el País Vasco inspiró nuestra postura sobre el final de ETA. El único final decente era su derrota".

El expresidente del Gobierno ha criticado los indultos del Gobierno de Pedro Sánchez, ensalzando la estrategia antiterrorista que su Ejecutivo puso en marcha, la cual ha resumido en unas pocas palabras: ‘sólo la ley, pero toda la ley’". "No amnistiábamos ni indultábamos por la puerta de atrás a criminales contumaces; les perseguíamos. No mercadeábamos con las condenas; garantizábamos su cumplimiento. No nos prestamos nunca a la comedia del deslinde entre pistoleros y marionetas parlamentarias, para luego negociar con ventrílocuos disfrazados de políticos. Nos propusimos la derrota integral del terrorismo: la de sus crímenes y la de su estrategia. Y propiciamos las condiciones para hacerla efectiva”, ha finalizado José María Aznar.