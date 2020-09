Ayuso impulsa una ley de Farmacia para flexibilizar los horarios de apertura y cierre

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciará hoy en el Debate sobre el Estado de la Región que su Gobierno va a comenzar la tramitación de la ley de Farmacia con la que se flexibilizará los horarios de apertura y cierre de las oficinas de farmacia, así como la regulación de nuevos servicios en las mismas como el de nutrición y óptica, según adelantaron fuentes del Ejecutivo madrileño a Vozpópuli.

Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno de Ayuso trabaja en un nuevo proyecto de ley de Farmacia que "actualice, mejore y adapte el marco normativo a las necesidades y demandas actuales", tanto de los usuarios como de los profesionales de las oficinas de farmacia, según las citadas fuentes.

El nuevo texto normativo, que impulsa la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria, regulará entre otras novedades aspectos como las unidades de radiofarmacia o la citada flexibilización de horarios.

También se regularán las diferentes secciones o servicios en las farmacias como nutrición y óptica, y se fijará un nuevo procedimiento de autorización de instalación de nuevas farmacias. La convocatoria de nuevas oficinas de farmacia "favorecerá el acceso a nuevos farmacéuticos, con el consiguiente fomento del empleo".

Con esta iniciativa, la Consejería de Sanidad que dirige Enrique Ruiz Escudero quiere seguir trabajando "de manera coordinada" con los profesionales de la farmacia y ofrecer una norma "sencilla, ordenada y coherente" que dinamice la actividad del sector, "adaptándola a la realidad actual".

La Comunidad de Madrid cuenta con más de 2.800 oficinas de farmacia, con las que la región mantiene un contacto "estrecho" a través del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. En estos centros se ha llevado a cabo el reparto de las mascarillas a la población durante la pandemia de la covid-19. A día de hoy, se han entregado cuatro mascarillas de alta protección a los mayores de 65 años, y dos de las mismas características a toda la población madrileña.

Amenazas de huelga

Ayuso encara este lunes y martes su primer Debate del Estado de la Región, marcado por la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus y como antesala a la negociación de los Presupuestos para 2021. Tras un año en blanco por las elecciones autonómicas, como dictamina el Reglamento de la Asamblea, el debate marcará el inicio del curso político en el que el Gobierno madrileño tendrá que enfrentarse a la nueva ola del coronavirus y amenazas de huelga de médicos y profesores entre rumores de adelanto electoral o moción de censura.

La presidenta madrileña tomará la palabra el lunes, a las 12 horas, sin limite de tiempo, según informa Europa Press. En su discurso, defenderá la gestión realizada de la pandemia, ensalzando que Madrid fue la región que siempre ha ido un paso por delante del Estado en la toma de decisiones. La jefa del Ejecutivo autonómico ha censurado, además, en diversas ocasiones el "ensañamiento" que cree que hay con la región.

Uno de los retos que tiene por delante la presidenta en su discurso es mostrar una coalición de Gobierno (PP-Ciudadanos) sólida y unida. Las tiranteces entre los miembros del Ejecutivo de una y otra formación han sido una constante desde el comienzo de legislatura y se han visto acrecentadas durante la pandemia.

Pese a que Ayuso y su vicepresidente, Ignacio Aguado, se esfuerzan públicamente por dar imagen de buena sintonía son evidentes los desencuentros en materia de comunicación, las acusaciones cruzadas y los reproches por la gestión de las consejerías de Sanidad (PP) y Políticas Sociales (Cs). De hecho, llegó a estar sobre la mesa llevar a cabo en este debate una reestructuración de Gobierno, aunque parece finalmente descartada.

Además, a esto hay que sumarle los avisos por parte del PSOE-M de su intención de plantear una moción de censura contra Ayuso, llegando a declarar hace pocos días su secretario general, José Manuel Franco, que estarían dispuestos a darle la Presidencia a un candidato no socialista.

Aguado señaló que una moción de censura no preocupaba a los madrileños aunque no negó que en un futuro pudiera llegar a producirse. Estas palabras no sentaron bien al entorno de la presidenta, quienes hubieran preferido más claridad por parte de su socio de Gobierno.

Al día siguiente diversos medios de comunicación apuntaban a que la presidenta tenía intención de adelantar elecciones, haciéndolas coincidir con las catalanas. A última hora de la jornada, la dirigente autonómica aseguró que este extremo no estaba entre sus planes, "ni mucho menos en estos momentos".

En su intervención, Ayuso tendrá que tener palabras también para su socio de investidura, Vox, pues tras el debate comienza la cuenta atrás para la elaboración de los Presupuestos de 2021. El voto de los de Rocío Monasterio es imprescindible para sacarlos adelante y ya ha puesto sus condiciones: reducir gasto político, eliminar subvenciones y bajar impuestos. Se trata de unas cuentas imprescindibles para hacer frente a las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria.

Un debate atípico

Este será un Debate del Estado de la Región atípico, los grupos parlamentarios tendrán presencia reducida de diputados y los dirigentes de los partidos políticos, alcaldes y otras autoridades no desfilarán por la Cámara regional dadas las restricciones establecidas al comienzo del estado de alarma así como tampoco se producirán los tradicionales corrillos en los pasillos. En todo momento, será necesario el uso de mascarilla y mantener la distancia de seguridad.

Después de la intervención de la presidenta el primer día, la sesión se retomará tras un tiempo inferior a 12 horas y no superior a 24 e intervendrán los grupos parlamentarios, por treinta minutos. A ellos responderá la presidenta, si quiere individualmente, por un tiempo máximo de cuarenta y cinco minutos. La oposición podrá volver a tomar la palabra por quince minutos cada uno.

Será Ayuso quien cierre el debate, disponiendo de quince minutos si interviene en dúplicas individualizadas o de treinta minutos si toma la palabra de forma global. Posteriormente, se votarán propuestas de resolución.