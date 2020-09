Ayuso no necesita el estado de alarma para recurrir al Ejército en el control de Madrid

Cumbre entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso para afrontar la crisis sanitaria que sacude Madrid. Al margen de tensiones políticas latentes, ambos líderes políticos asumen la necesidad de plantear una agenda común para articular los mecanismos necesarios contra el coronavirus. Sobre la mesa, la opción de que el Gobierno regional pida ayuda a las Fuerzas Armadas para hacer cumplir con las nuevas medidas restrictivas. Según fuentes de Defensa consultadas por Vozpópuli, no es necesario que Ayuso recurra al estado de alarma para desplegar a los militares en las calles de la región.

El pasado viernes, el Gobierno madrileño anunció la restricción de movimientos en 37 áreas de la región que afectan a casi un millón de ciudadanos: desde este lunes, los vecinos no pueden circular salvo para algunas gestiones básicas y se limita el horario comercial hasta las diez de la noche. Además, se limitan las reuniones en toda la Comunidad hasta un máximo de seis personas. ¿Cómo hacer cumplir estas medidas?

Comunidad de Madrid y Delegación del Gobierno han esbozado un plan bajo el que se coordinan la Policía Nacional y todos los cuerpos policiales locales. Pero según afirma El Mundo, Ayuso le pedirá a Sánchez el apoyo de las Fuerzas Armadas para cumplir con las restricciones, en sintonía con el despliegue militar que cumplió con labores de patrulla y vigilancia en todo el país durante los peores compases de la pandemia. También solicitará su apoyo en cuestiones sanitarias.

Los rastreadores

Fuentes del Ministerio de Defensa consultadas por este diario aseveran que no hace falta recurrir al estado de alarma para cumplir con ese propósito: "No es necesario, puede formar parte del apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Articular un hipotético despliegue sería sencillo y rápido, toda vez que no es necesario adoptar decisiones de complejidad jurídica y política.

Recordemos que la declaración del estado de alarma es uno de los puntos que genera más fricción entre Moncloa y Madrid. "La estrategia del Gobierno es que Madrid claudique y declare el estado de alarma", afirmó el consejero de Sanidad regional, Enrique Ruiz Escudero, en una reciente entrevista en ABC.

Por su parte, desde el Ministerio de Defensa ya han ofrecido todos sus medios a la Comunidad de Madrid para hacer frente a la pandemia, empezando por los 150 rastreadores militares que ya trabajan en la región. Según esgrimió Margarita Robles el pasado viernes, Madrid "no ha hecho ninguna petición" de ayuda a las Fuerzas Armadas al margen de esos 150 especialistas.