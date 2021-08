El secretario general del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Francisco Ocaña, ha anunciado este martes que su formación acudirá a los tribunales si la Junta mantiene la exigencia de presentar el certificado covid para acceder al interior de locales de ocio nocturno.

En una nota de prensa Ocaña ha afirmado que esta decisión, que entrará en vigor a partir de las 00.00 horas de este jueves, es "una imposición que muestra que Juanma Moreno está cada vez más cerca de las políticas del PSOE de Pedro Sánchez" y ha sostenido que el presidente de la Junta "se equivoca".

"Esta decisión supone un ataque directo a los derechos de los andaluces y solamente sirve para otorgar poderes arbitrarios a las administraciones", ha asegurado el diputado de Vox.

Rotundo rechazo

Ocaña ha tildado de "salvajada" el certificado covid y lo ha rechazado "rotundamente" al considerar que no se puede discriminar a los ciudadanos no vacunados. Ha insistido en que su partido no va a permitir "más vulneraciones, discriminaciones ni atropellos a los derechos y libertades fundamentales de los andaluces".

El parlamentario ha salido en defensa del sector de la hostelería y del ocio nocturno y ha asegurado que son dos sectores que en los últimos meses "ya han sufrido las nefastas restricciones impuestas por la Junta de Andalucía".