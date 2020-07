El uso del aire acondicionado es un "micromachismo", según una concejala de Podemos

Vanessa Romero, concejala del grupo parlamentario de Unidas Podemos en Alicante, ha protagonizado la polémica del día al relacionar conductas machistas con las bajas temperaturas de la sala donde se estaba celebrando el pleno municipal.

"No sé por allí, pero por esta zona estamos congeladas de frío. Esto también se llama micromachismo". Ante las declaraciones de la edil, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, le replicó: "Es que no he entendido lo que ha dicho". Romero matizó: "Que estemos ahora pasando frío nosotras es un micromachismo, y cómo vamos a hablar de igualdad…".

¿Es una broma?

La situación que estaba teniendo lugar en el pleno descolocó al regidor del Partido Popular hasta tal punto que este llegó a preguntar si se trataba de una broma. "Porque, si no es una broma, tendré que reprender a los conserjes por incurrir en no sé qué micromachismo", añadió Barcala

Concejala de Podemos en Alicante: “Estamos congeladas de frío y esto también es micromachismo”Barcala, alcalde (PP): “Supongo que es una broma”Concejala de Podemos: “No”Madre mía... pic.twitter.com/dzcBY9NcIR — Hugo Manchón (@hugomanchon) July 30, 2020

"El estándar de los 24 o 27 grados de confort fue establecido en los años sesenta y se tomó como referencia a un varón de unos 40 años y setenta kilos de peso, por eso es por lo que comentaba esto. El de las mujeres suele ser tres grados por encima. Tal vez sea momento de actualizarlo", argumentó la dirigente de Podemos y acto seguido invitó al alcalde a buscar la información en internet.

El alicantino, que seguía pensando que la situación se trataba de una broma por parte de la edil del grupo morado, respondió: "Entonces reprenderé con dureza a los conserjes por ello, ¿le parece bien a usted eso? En internet se encuentra de todo, ese es el problema, lo cual no significa que todo lo que esté en internet esté justificando y si es una broma pues diga que es una broma y se acabó".

Barcala zanjó la situación haciendo uso de una frase irónica: "Sería más fácil pedir que se quite el aire acondicionado y sudemos todos en igualdad".