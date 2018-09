De viral en WhatsApp a comisaría: detenido por este vídeo contra inmigrantes y políticos

Nueve minutos de vídeo que pueden costar hasta cuatro años de cárcel. Esa es la pena máxima para el delito contra los derechos fundamentales por el que ha sido arrestado un hombre que grabó un discurso contra los inmigrantes plagado de insultos y amenazas. A los pocos días se difundió masivamente a través de la red de mensajería móvil WhatsApp hasta que lo recibió un ciudadano en su móvil, que decidió denunciarlo en la Policía.

El arrestado arrancaba llamando “basura” y “gentuza” a las alcaldesas de Madrid y Barcelona, ManuelaCarmena y AdaColau, respectivamente. También al líder de Podemos, PabloIglesias, y al presidente del Gobierno, PedroSánchez. A este último también le tachaba de “golpista” y “traidor”. Les recriminaba su actitud ante el salto a la valla de Ceuta de 600 migrantes, que habían herido a más de 20 guardias civiles a los que les habían arrojado excrementos y cal viva a finales del mes de julio.

En el vídeo -editado por este periódico por su duración y para evitar las expresiones más ofensivas- el detenido reaccionaba exaltado y hacía extensibles sus insultos a los mandos del Ejército -incluyendo a la ministra de Defensa, Margarita Robles-. A todos ellos les llamaba “cobardes”. “Sois unos perros traidores (...) 20 hombres como yo bastaban para parar los asaltos a la valla”, sentenciaba el ahora detenido.

"Liemos una y vamos a la frontera"

“Habéis sido unos cobardes, con 600 mierdas en la valla, con armas que tenéis y permitís que entren a robarnos el pan de nuestros hijos, porque vienen a robarnos el pan de nuestros hijos”, decía sobre la llegada de inmigrantes.

“Si alguno está dispuesto, aquí estoy. Liemos una y vámonos a la frontera. Pero ya sabéis a lo que vamos”. Por esta otra frase la Policía le acusa de ofrecerse como líder para encabezar un grupo armado y matar a migrantes. En el capítulo de amenazas, se detenía especialmente en Pablo Iglesias al que le instaba a rezar porque iba a ir a por él en cuanto se iniciase “la guerra civil”.

Era consciente de lo que estaba diciendo, incluso vaticinó su detención, que finalmente se ha producido en el marco de una investigación de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que procedió a investigar la denuncia presentada por el ciudadano. “¡Lo digo alto y claro! Y ustedes me detienen, que a mi sí que me van a detener, sinvergüenzas. Me detienen y me meten preso, ¡basura!. Pero voy a haceros frente, os lo garantizo”.

Condenas en el Código Penal

El Código Penal establece en su artículo 510 condenas de hasta 4 años de cárcel para “quienes públicamente fomenten al odio, discriminación o violencia contra un grupo por motivos racistas u otros referentes a la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación o su origen nacional”.

Esta operación se produce la misma semana en la que la Audiencia Nacional ha confirmado su nuevo criterio de revisar a la baja -hasta la menor pena posible- las condenas contra los acusados de enaltecer a bandas como ETA o los GRAPO. A través de los casos de Pablo Hasel o el grupo La Insurgencia, la Audiencia considera que con sus canciones exaltaron actos terroristas, pero distinguen entre las organizaciones ya desmanteladas y las que siguen en activo.