Vox despliega sus 'satélites' en favor de Trump en la recta final de las elecciones

Estados Unidos afronta este martes unas elecciones presidenciales con todas las hipótesis abiertas. Más de 245 millones de ciudadanos están llamados a las urnas para determinar si el inquilino de la Casa Blanca durante los próximos cuatro años seguirá siendo Donald Trump o si, por el contrario, será Joe Biden, el candidato demócrata, al que aúpan las encuestas.

El magnate estadounidense no cuenta con demasiados aliados políticos en España. Salvo Vox. El partido liderado por Santiago Abascal lleva semanas apoyando la candidatura de Trump a través de las redes sociales y de sus discursos en el Congreso de los Diputados.

La estrategia de la formación pasa por activar algunos de sus nuevos satélites en favor del líder republicano y en contra del "globalismo" y las tesis comunistas. Pero no todos. Si bien la Fundación Disenso -el nuevo 'think tank' del partido- y su proyecto editorial 'La Gaceta de la Iberosfera' se han volcado durante las últimas semanas en respaldar al líder republicano, el sindicato Solidaridad está fuera de la ecuación.

La nueva organización sindical, que busca sumar a agricultores descontentos entre sus afiliados, se ha mantenido al margen de las elecciones de EEUU. El grueso de su argumentario suele coincidir con el del partido de Abascal, pero en esta ocasión no hay ni rastro de las presidenciales.

Desde la Fundación Disenso, el periodista y escritor Mike González afea el afán de los medios de comunicación "patrimoniales" y "los caciques digitales de Silicon Valley" por derrotar a Trump. González trabajó en el Wall Street Journal y también con George W. Bush.

Heritage Foundation, la inspiración

Es investigador de Heritage Foundation, uno de los cinco grandes laboratorios de ideas de EEUU y de los pocos que han abrazado el trumpismo. El mismo que ha servido a Disenso de inspiración.

"La prensa en Estados Unidos ha sido liberal (en el sentido americano, no en el europeo) desde hace varias décadas, pero nunca se había involucrado en las fortunas de un partido y su candidato como lo ha hecho en esta temporada electoral", lanza desde Disenso.

"No se trata solamente de los medios de difusión patrimoniales, como el New York Times, el Washington Post, o las cadenas nacionales de televisión, sino también la llamada 'new media' (plataformas que ahora forman el estándar mediático como Twitter, Facebook y Amazon). Casi todas se han unido bajo la bandera del demócrata Joe Biden, o por lo menos bajo las armas heráldicas de la coalición que se afana en derrotar al presidente Trump", zanja.

González es uno de los firmantes de la Carta de Madrid, embrión del Foro de Madrid que pretende ser el contrapeso al Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. Otros integrantes son Eduardo Bolsonaro, tercer hijo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y diputado federal por el estado de Sao Paulo; Eduardo Verástegui, actor mexicano, activista provida y asesor de la Casa Blanca para la iniciativa ‘Prosperidad Hispanidad’; el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma; y María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela.

Piden Nobel de la Paz para Trump

Vox también cuenta con proyecto editorial propio: 'La Gaceta de la Iberosfera'. El eurodiputado Hermann Tertsch ejerce de presidente del Consejo Editorial del diario del partido, cuya oferta informativa de los últimos días está copada por información favorable a Trump. Su objetivo es ser una referencia en los países de habla hispana y portuguesa.

Para qué hacer elecciones, si ya están las encuestas?; Trump: "Creo que habrá victoria" y Disidencia cubana a Biden: "Sus políticas alargarán nuestro sufrimiento" son algunos de los titulares.

Varios de los diputados de Vox han lanzado mensajes bajo la etiqueta #SpainSupportsTrump. También apoyaron al presidente frente a las protestas por el asesinato de George Floyd a manos de la policía. Desde las filas del partido condenaron el asesinato de Floyd y respaldaron al presidente ante la oleada de actos violentos.

A principios de año, Abascal y Espinosa de los Monteros se fueron de gira por EEUU. En el discurso de clausura de Trump en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el encuentro que reúne al movimiento conservador del país norteamericano desde hace más de 40 año, el líder de Vox señaló que "España y Estados Unidos son dos países amigos y aliados que deben fortalecer todavía más su relación".

Además, Vox promovió una iniciativa para que Bruselas respaldase la candidatura de Donald Trump al Premio Nobel de la Paz. El eurodiputado Jorge Buxadé dirigió al Parlamento Europeo una propuesta de resolución en apoyo al presidente de Estados Unidos en septiembre para que la considerase y aprobase.

La victoria o batacazo de Trump en las elecciones de EEUU de este martes servirá de termómetro a Vox para conocer el respaldo con el que cuenta un discurso al que se han acercado aún más durante la pandemia.