Villalonga reveló la confesión del Rey: “Corinna me tiene atado, se ha quedado el terreno de Marrakech”

El rey emérito Juan Carlos I le confesó al expresidente de Telefónica Juan Villalonga la existencia de una finca en Marruecos que estaba a nombre de Corinna zu Sayn-Wittgenstein. El empresario lo contó durante el encuentro mantenido entre la ex amiga del monarca y el comisario José Villarejo. Según el audio de la conversación al que ha tenido acceso parcialmente Vozpópuli, Villalonga relató cómo el exjefe del Estado estaba “desesperado” por recuperar la finca y que le confesó que Corinna le tenía “atado”.

“¿Me dejas que te cuente una cosa?, la verdad es que no te la conté nunca porque para mi era muy..”, de este modo terció Villalonga en la charla que mantenían principalmente Villarejo y Corinna. “A mi él (el Rey) no me conocía de nada, me conocía de dos reuniones, y cuando voy a comer con él me dice: ‘es que estoy así, me tiene (Corinna) atado completamente’. Y me mencionó el tema de Marruecos. Me dice: ‘sí, claro, es que el terreno ese se lo ha quedado ella, el (terreno) de Marrakech”, narró Villalonga ante el atento silencio de los otros dos presentes.

De este modo ya no es sólo la consultora germano-danesa la que tenía conocimiento de esa finca ubicada concretamente en Marrakech, sino que también lo sabía Villalonga de mano del propio rey a juzgar por sus palabras. El empresario hizo este comentario para avalar la versión de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, según la cual, don Juan Carlos puso el terreno a su nombre sin consultarle. “No lo ha hecho porque me quiera mucho, sino porque resido en Mónaco”, explicó ella, según los audios desvelados este miércoles por 'El Español'.

"Yo no soy su confidente"

Según contó ella, el rey luego le reclamó los terrenos, algo a lo que la mujer se negó al entender que se trataba de una operación de blanqueo de dinero. Al residir en Mónaco, no está obligada a declarar su patrimonio. La versión de esta mujer es que el entorno del rey que maneja sus finanzas tenía intención de poner la finca a nombre de un primo del monarca que también reside en el principado monegasco.

En ese contexto, el propio Villalonga definió a don Juan Carlos como una persona desesperada y compartió con Villarejo y Corinna su sorpresa por que el rey emérito le confiase a él ese secreto. “Te lo digo, este es un hombre que está... que encaja en todo porque está desesperado. A mi, que le he visto dos veces, no se tiene que fiar nada de mí. Yo no soy ni su amigo, ni su confidente”, añadió.

El expresidente de Telefónica fue clave para materializar el encuentro entre Corinna zu Sayn-Wittgenstein y Villarejo al ser amigo de ambos. Tuvo lugar en Londres en el año 2015 y en un momento dado el empresario esbozó un esquema para que ella supiese ubicar la posición dentro de la seguridad del Estado en la que se encontraba Villarejo, actualmente en prisión acusado de blanqueo y organización criminal entre otros delitos investigados en el ‘caso Tandem’. También el lugar en el que se encontraba el rey y cuáles eran sus apoyos, entre ellos el CNI.

“Mira, aquí está policías de aduana, aquí está Udyco, Guardia Civil, Ministerio del Interior, Defensa, aquí está mi amigo (Villarejo), Ministerio del Interior, Inteligencia antiterrorismo y aquí está el CNI, seguridad del Estado, vicepresidenta del Gobierno. Y el rey, ligado a esto. Se ve clarísimamente leyendo esta cuitas, hay una frase que dice que al que está perjudicado ha sido...", describió Villalonga, que al terminar fue interrumpido por Villarejo para decir que el perjudicado había sido "el Señor", en referencia al Rey.

En esa misma intervención, Villalonga confiesa que el rey siempre le había parecido "muy tonto", pero que había llegado a la conclusión de que en realidad era "un fuera de serie el cabrón” porque desde Franco había conseguido "torear" a todo el mundo. Por último, zanjaba que esa situación de desesperación en la que se encontraba la había provocado él mientras Villarejo opinaba que ha gozado de "impunidad".