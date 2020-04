Test, fallecidos, parados... todo lo que esconden las cifras oficiales del coronavirus

La crisis del coronavirus está dejando un maraña de cifras incapaz de reflejar la realidad. Desde el número real de muertos a causa de la Covid-19, hasta el número de contagiados o la cantidad de pruebas realizadas para evaluar la propagación de un virus que se ha cobrado ya la vida en España de 11.744 personas, según los últimos datos oficiales.

El número de test que se realizan en España es una incógnita. Al margen de la polémica por la compra de dispositivos defectuosos a China, las entre 15.000 y 20.000 pruebas diarias que señala el Gobierno no se corresponden con el número de pacientes que se someten al análisis. Por lo general, la prueba se repite para confirmar el resultado en caso de positivo inicial. Además, una parte de los adquiridos no sirven en personas que se encuentran en los primeros cinco días de contagio.

No en vano, la recogida de datos por parte de los epidemiólogos ahora mismo será clave a la hora de diseñar las futuras estrategias con la vista puesta en una vuelta a la normalidad que se vislumbra lenta y progresiva, según puso de manifiesto este sábado el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Y es que el número de portadores de coronavirus es otra de los grandes datos que ha permanecido oculto desde el comienzo de la pandemia. Muchas personas permanecen asintomáticas, pero son potencialmente contagiosas.

Las UCI

Así que las cifras que diariamente ofrecen las autoridades se limitan a los casos registrados y comprobados de coronavirus, pero no a los existentes. Según el Ejecutivo, hasta el momento hay 124.736 casos acumulados y 34.219 han superado ya la enfermedad. Asimismo, habría 6.532 pacientes que han sidoatendidos en las Unidades de Cuidados Intensivos de los diferentes hospitales. Pero los datos que ofrece cada Comunidad se obtienen de una forma diferente. La mayoría remite a Sanidad el número acumulado de pacientes que han sido tratados en ellas desde el inicio de la pandemia, mientras otras (Madrid, Comunidad Valencia, Galicia y las dos Castillas) ofrecen el número de los que están ingresados en ese día concreto.

España es el segundo país con mayor número de test de #COVID19 realizados.A diario se lleva a cabo una media de entre 15.000 y 20.000 test de diagnóstico.@sanidadgob trabaja para analizar al máximo número de personas posible.#EsteVirusLoParamosUnidospic.twitter.com/LEE5odY0RB — La Moncloa (@desdelamoncloa) March 31, 2020

Fallecidos

El número de muertes tampoco ofrece ninguna seguridad. El presidente de la Asociación de Servicios Funerarios, Juan Antonio Alguacil, llamaba la atención sobre los datos ofrecidos por Sanidad respecto al número de fallecidos por coronavirus. Si España -según sus cálculos- tiene capacidad para absorber 1.700 decesos al día y las funerarias no dan abasto desde hace días, "los números tal vez no se corresponden con la realidad", advertía en Antena 3.

Cada país e incluso cada Comunidad Autónoma está realizando el recuento de una manera distinta, por lo que tampoco es posible establecer comparaciones. En Francia oAlemania no se estaba contando los muertos de las residencia de ancianos. Aquí, los fallecidos con coronavirus a los que no se había hecho previamente el test, no pasan a engrosar la lista de muertes. Además, el propio Ministerio estableció en un protocolo que no hay que realizar autopsia en casos positivos, y a los negativos sólo se les debe hacer "si se considera realmente necesaria y se puede garantizar que esta se realiza en un ambiente seguro".

El Instituto de Salud Carlos III reflejaba en un reciente informe cómo el número de muertes en España a nivel global se ha disparado un 34% en el mes de marzo respecto a la media histórica de los últimos once años por estas mismas fechas. Para ello usaba el denominado Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo). Como caso particular, la provincia de Soria tiene un porcentaje de decesos más dramático que el de Madrid. Si en marzo de 2019 hubo 83 fallecimientos y la media de la década ha sido de 90, el pasado mes registraron 270 según datos de las funerarias recogidos por Vozpópuli. Un aumento de 325%, no todos atribuibles al coronavirus.

Médicos

Las cifras del personal contratado a mayores para hacer frente al pico de contagios tampoco están claras. En principio, el Ejecutivo tenía una bolsa de 52.000 efectivos disponibles a la luz de las medidas decretadas por Sanidad para movilizar a residentes de último año o incluso profesionales jubilados. El sindicato de funcionarios CSIF denuncia que sólo se haya contratado a algo más de 7.000 y que no se haya compensado la baja de más de 12.000 trabajadores contagiados. Aunque en realidad esta cifra también está en el aire, pues no hay certezas de cuántos están de baja o cuantos han vuelto a su puesto.

Parados

El pasado jueves, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró a preguntas de los periodistas que los Servicios Públicos de Empleo habían reconocido ya 620.000 prestaciones a trabajadores incluidos en algún ERTE. Según sostuvo, la cifra responde al número de expedientes que han trasladado las comunidades autónomas. Pero se trata de un dato que no representa el volumen de trabajadores afectados por los ajustes temporales de plantilla. Los datos inicialmente difundidos por Trabajo a partir de los Servicios Públicos de Empleo los cuantificaban en 150.000 y la Seguridad Social elevaba la cifra por encima de los 250.000.

En realidad, durante el medio mes de confinamiento tras decretarse el estado de alarma y sin que se hubiese llegado a consumar el parón total de la economía, millón y medio de personas se han quedado sin empleo. Se han destruido casi 900.000 puestos de trabajo a través de despidos individuales, a los que hay que sumar los 620.000 de los ERTEs, que cobran el paro aunque estén dados de alta. Abril se avecina como un mes negro. Según el panel de analistas de Funcas, podrían destruirse entre 750.000 y 1,2 millones de trabajadores.