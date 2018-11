Tebas inicia los trámites legales para 'saltarse' a la FIFA y llevar el Girona-Barça a Miami

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, confirmó este jueves que ya han iniciado los trámites legales para que se pueda jugar el partido de LaLiga Santander entre el Girona y el FC Barcelona en Miami (Estados Unidos) y que tienen "posibilidades hasta la primera semana de diciembre" de que les den la razón.

"No sé si es pasado (este partido), la RFEF no nos ha respondido si sí o si no", replicó Tebas tras la Asamblea General Extraordinaria de su organismo, a la que acudió Luis Rubiales, presidente de la RFEF, que a la entrada a la reunión había dicho que ese deseo "es ya un tema del pasado" porque "ninguna de las instituciones que lo tiene que apoyar lo ha apoyado".

"Ya hemos iniciado los trámites legales correspondientes para reclamar donde corresponda. No voy a decidir donde estamos, aunque ya nos encontramos en órganos terceros, porque creemos que tenemos derecho de poder jugar el Girona-Barcelona en Miami", admitió Tebas.

Este recordó que no dudaban que tendrían que acudir a la justicia. "Hemos esperado a tener todas las pruebas pertinentes de lo que se está manifestando. El reglamento de partidos internacionales dice que tenemos hasta enero y hasta la primera semana de diciembre tenemos posibilidades de que nos den la razón", advirtió.

Respuesta a Infantino

Sobre las declaraciones del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, respecto a si aceptaría albergar un partido de la Premier League en España, Tebas apuntó que le "parecería perfecto" y que incluso lo llevarían "a Alicante, donde hay más ingleses". "Lo apoyaríamos porque es solo un partido, ayuda al fútbol y la ciudad. Haríamos algún evento conjunto para promocionar ambas ligas, es solo un partido, parece que nos llevamos la liga entera", agregó.

Tampoco está de acuerdo con lo que se ha dicho en los últimos días sobre que la ley impide llevarse partidos de local fuera del territorio nacional y ha pedido que se le indique "dónde aparece eso, en qué artículo".

"En la MLS no ocurre eso, hay tres equipos canadienses jugando en la MLS a la vez que hay una liga en Canadá. ¿Por qué la Liga no y la Supercopa sí? Da la sensación que nos queremos llevar 330 partidos, parece una situación hasta infantil", sentenció, opinando también sobre la posibilidad de que la Supercopa de 2019 se lleve fuera de España e incluso a Miami, según una propuesta confirmada por Luis Rubiales.