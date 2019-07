El Supremo absuelve a López Abad del falseo de cuentas de la CAM

Roberto López Abad se libra de la cárcel, otra vez. El Tribunal Supremo ha absuelto este martes al exdirector general de la Caja de Ahorros de Mediterráneo (CAM) del delito societario continuado de falsedad contable en relación con el ejercicio de 2010. A juicio de la Sala de lo Penal, no ha quedado suficientemente acreditado que la alteración de las cuentas fuera "idónea para causar un perjuicio a la sociedad, a los socios o a un tercero". La decisión también ha beneficiado al exdirector general de Inversiones y Riesgos Francisco José Martínez García, quien ha sido absuelto del mismo delito.

El Alto Tribunal ha estimado los recursos de casación formulados por ambos excargos contra la sentencia de la Audiencia Nacional, que los consideraba responsables de falsear las cuentas anuales del ejercicio 2010 al realizar una "reexpresión" de estas. Según aquel fallo, quedaba probado que los condenados reflejaron en los estados financieros de la entidad una situación económica de beneficios en lugar de pérdidas en los estados financieros de 2010.

Los jueces han recordado que en los hechos declarados probados por la Audiencia Nacional no puede deducirse la necesaria vinculación entre la falsedad de los datos incorporados a los documentos sobre el estado económico de la CAM y el perjuicio sufrido por los adquirentes de cuotas participativas. De ahí que López Abad -condenado a tres años de prisión- y Martínez García -con pena de dos años, nueve meses y un día de prisión- hayan sido absueltos de sus cargos.

A su juicio, la Audiencia Nacional no resolvió la cuestión planteada por los peritos, que declararon que los efectos que habría podido tener la aplicación de la Circular del Banco de España 3/2010 "habrían sido relevantes en el sentido de que no habría diferencias sustanciales entre los resultados de 2010 consignados en las cuentas de la entidad y los que deberían haber sido consignados de no haber dado de baja en el balance los activos titulizados, si, manteniéndolos en el balance, hubiera tenido en cuenta el valor de las garantías inmobiliarias”.

Rebaja de penas

Menos suerte han tenido María Dolores Amorós Marco, exdirectora general de la CAM; y Teófilo Sogorb Pomares, exdirector general del Área de Planificación y Control de la entidad, quienes han conseguido una estimación parcial de sus recursos. Han logrado rebajas en sus condenas, pero no la absolución.

En el caso de Amorós Marco, la pena ha sido rebajada de tres años a un año y seis meses de prisión por un delito societario de falsedad de cuentas. Sogorb, por su parte, ha quedado con dos años de cárcel, frente a los cuatro que había dictado la Audiencia Nacional por un delito relativo al mercado y a los consumidores.

La Audiencia Nacional ya había considerado que tanto Amorós como Sogorb ordenaron que las cuentas de la CAM presentadas en el primer trimestre de 2011 ante el Banco de España arrojaran un beneficio de 39.771 millones de euros. La cifra no reflejaba la situación económica real de la Caja, que en ese momento registraba pérdidas de 1.163.493 millones de euros.