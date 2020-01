El padre de Oriol Junqueras presenta un 'habeas corpus' para pedir su libertad

La esposa y el padre del exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC Oriol Junqueras han presentado una petición de habeas corpus en los juzgados de Manresa (Barcelona) para pedir su puesta de libertad inmediata.

Según fuentes jurídicas, el escrito, que firman Artur Junqueras y Neus Bramona, reclama que el líder de ERC sea puesto en libertad inmediatamente y comparezca ante un juez de guardia, argumentando que es víctima de una detención arbitraria.La ofensiva judicial impulsada por los familiares de Junqueras responde a la decisión del Tribunal Supremo de mantener en prisión al exvicepresidente de la Generalitat y denegarle la inmunidad, tras las sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que lo reconoció como eurodiputado.

El 'habeas corpus' es un procedimiento jurídico mediante el cual cualquier ciudadano puede comparecer inmediatamente ante el juez para que este determine sobre la legalidad del arresto.

Junqueras, sin inmunidad

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desestimó ayer todas las peticiones del líder de ERC. En dos autos, recogidos por Vozpópuli, los magistrados subrayaron que la prisión provisional de Juqnueras es ahora una condena firme de 13 años de prisión, lo que le inhabilita para ejercer su condición de eurodiputado. Así, han insistido en que la inmunidad de desplazamiento reconocida por Luxemburgo no es un "blindaje" frente a la sentencia del procés que se dictó el pasado 14 de octubre.

La Sala de lo Penal se reunió este jueves para discutir cómo aplicar la sentencia en la que Europa reconoce la inmunidad de Junqueras desde el pasado 13 de junio, cuando fue proclamado como electo y aún no había sido condenado por sedición y malversación. Tras casi cuatro horas de debate, la sala presidida por Manuel Marchena estimó que prima la sentencia firme que pesa sobre el líder de ERC y que no existe causa alguna para declarar la nulidad del fallo.

"Quien participa en un proceso electoral cuando ya está siendo juzgado, aunque finalmente resulte electo, no goza de inmunidad conforme al derecho nacional. No puede condicionar el desenlace del proceso ni, menos aún, el dictado de la sentencia. Por todo ello, conforme al párrafo primero a) del artículo 9 del Protocolo de Inmunidades, no era ni es necesaria autorización del Parlamento", han señalado los magistrados.

En este sentido, los jueces han insistido en que "no existe en el derecho europeo un precepto que dé cobertura a una forzada conversión de la inmunidad (...) en una exención jurisdiccional que blinde de forma inexorable a un acusado frente a la sentencia que ha de poner término al procedimiento que le afecta".

A juicio de la Sala, la sentencia europea emitida el pasado 19 de diciembre "no afectó" ni la condición de "procesado ni acusado ni, posteriormente, a la de condenado", dado que "tales situaciones se sucedieron en el marco de la pieza principal sobre la que el TJUE no se pronuncia".