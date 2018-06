El Gobierno devolverá el acceso a la Sanidad pública a los 'sin papeles'

Los 'sin papeles' volverán a tener acceso a la sanidad pública española. El Consejo de Ministros ha iniciado este viernes un proceso de "dialogo" de seis semanas con las autonomías y los agentes sociales para derogar el Real Decreto 16/2012 que retiraba la sanidad pública a los inmigrantes irregulares.

Tras esas seis semanas, el Gobierno remitirá a las Cortes el Real decreto de derogación y pasarán otro mes antes de que entre en vigor. Lo ha anunciado la ministra de Educación y Portavoz, Isabel Celáa, para quien "esto es una cuestión de decencia política".

Celáa ha explicado que el Consejo ha iniciado este viernes la “agenda social”, que incluye un préstamo del tesoro de 7.500 millones para el pago a los jubilados de la pensión de junio y la paga extra de julio.

Dentro de esa agenda, también figura el informe que ha encargado el gabinete para retirar las concertinas (cuchillas) de las vallas de Ceuta y Melilla porque “se puede tener seguridad en frontera sin necesidad de herir a las personas”.

“No hay efecto llamada”, ha dicho la ministra en relación a este asunto y a la llegada del barco Aquarius con 629 inmigrantes a bordo. Vivimos en una sociedad mediática y los flujos tienen que ver más con la capacidad económica de los migrantes que con otra cosa, añadió.

Quitan las concertinas

La portavoz ha indicado también que el Gobierno quiere lanzar "una llamada" a Europa quitando las concertinas de las vallas situadas en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con Marruecos, como anunció ayer el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al tiempo que ha defendido la importancia de actuar en países de tránsito.

Celaá ha enfatizado en que la seguridad en la frontera debe estar ligada al respeto a los Derechos Humanos. De hecho, ha asegurado que el Ejecutivo tiene previsto "remover las concertinas sin perder la solidaridad y el respeto a los Derechos Humanos".

La titular de Educación ha asegurado que hay "otros métodos que garantizan la seguridad" en la zona sin que sean "cruentos". Por ello, ha recordado que el departamento de Interior va a llevar a cabo un informe complementario para que se puedan adoptar otras medidas, por lo que el Gobierno irá informando cuando reciba el citado informe.

Apoyo cerrado a Luis Planas

“El Ministro Luis Planas no tiene cuentas pendientes con la Justicia”, ha dicho por otro lado la ministra portavoz, que no ha querido ponerse en “la hipotesis” de que el titular de Agricultura siga imputado por permitir la extracción ilegal de agua de pozos en Doñana (Huelva).

El Gobierno y su presidente tienen “toda la confianza” del Ejecutivo y su presidente porque “ha trabajado siempre en el servicio público con excelentes resultados”.

El asunto, explicó, “se remonta a los años 90”, cuando la finca Matalabrana fue cedida a los agricultores de la zona. “Y la Fiscalía dice no sólo que no intervino sino que no tenía conocimiento de los hechos”.

Para Isabel Celáa, esta semana Pedro Sánchez ha demostrado su “fuerza y determinación” en Dos aspectos: decidiendo que venga a España el barco Aquarius y cesando al ya exministro de Cultura Màxim Huerta “en doce horas” tras saberse que había defraudado 216.000 euros a Hacienda entre los años 2006 y 2008.