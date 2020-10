El Gobierno aparca la reforma del Poder Judicial para retomar la negociación con el PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tomó la última palabra en el debate de moción de censura para certificar la soledad de Vox, minutos antes de perder la votación final, y para anunciar que aparca la reforma presentada con Podemos para reformar el Poder Judicial y dar una oportunidad para la negociación con el Pardido Popular.

"Renovemos el CGPJ, renovemos el Tribunal Constitucional, renovemos el Defensor del Pueblo. Le anuncio que por nuestra parte detenemos el reloj de la reforma del Poder Judicial para llegar a un acuerdo con ustedes", ha dicho el presidente del Gobierno.

Sánchez ha sido muy duro con Abascal. "Usted no tiene ningún proyecto para este país más allá que el de arremeter contra quienes no piensan como usted", espetó a Santiago Abascal, el líder de Vox que constató su aislamiento tras el duro discurso de Pablo Casado que protagonizó la mañana previa a la votación. "No ha dado ni una sola idea. No ha traído nada para España excepto una exaltación desmedida y una rabia mal contenida", ha insistido.