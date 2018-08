España sella un acuerdo con cinco países para acoger a los migrantes del 'Aquarius'

El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado un acuerdo con varios países europeos para acoger a los 141 migrantes del buque Aquarius, rescatados frente a las costas libias el pasado viernes. España se hará cargo de sesenta personas mientras que Portugal acogerá a otros treinta. Francia, Alemania y Luxemburgo también recibirán otros grupos.

El barco de rescate, gestionado por las ONG SOS Mediterranée y Médicos Sin Fronteras (MSF), atracará próximamente en Malta. Así lo ha anunciado el Gobierno maltés, que ha confirmado en un comunicado que "dará permiso al 'Aquarius' para entrar en sus puertos, a pesar de no tener la obligación legal de hacerlo".

"España ha coordinado un acuerdo pionero con 6 países para distribuir la acogida de las personas del #Aquarius. Ha sido posible gracias al camino que emprendimos en junio, impulsando una salida común y solidaria a los flujos migratorios", ha escrito el jefe del Ejecutivo en su cuenta de Twitter.

El Gobierno había asegurado poco después del mediodía que llevaba buscando "desde el primer minuto" una "respuesta común y solidaria" con la Comisión Europea y con otros socios comunitarios. Son "negociaciones intensas que requieren discreción", explicaron fuentes de Moncloa, confiadas de que dichos contactos se iban a traducir "en una solución compartida en las próximas horas".

