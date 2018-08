Colau destaca que los yihadistas "no lograron contagiar su odio"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha realizado una breve declaración institucional en el día anterior al primer aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017. Colau ha agradecido a todas las administraciones su colaboración a la vez que ha declarado que su ciudad "está en contra de la guerra".

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmado hoy que los terroristas del 17A lograron hacer daño pero no consiguieron "contagiar su odio" y ha animado a los ciudadanos a demostrar "una vez más" que la capital catalana es una "ciudad de paz" que "no olvidará nunca a las víctimas". Colau no ha podido evitar llorar al recordar uno a uno el nombre de los fallecidos: "Los barceloneses siempre os tendremos en nuestro corazón y en nuestra memoria". "No olvidamos ni olvidaremos nunca a las víctimas", ha resaltado la alcaldesa, que ha animado a los ciudadanos a demostrar mañana, "una vez más", que Barcelona es una "ciudad abierta y solidaria, orgullosa de su diversidad y contraria a la guerra y a la violencia. Una ciudad de paz que con ternura y respeto no olvidará nunca los nombres de las víctimas".