Cuixart contesta desde la cárcel al periodista Jordi Évole

La respuesta no se ha hecho esperar apenas ni una semana. El pasado domingo 21, el periodista Jordi Évole aprovechó su columna semanal para escribir una carta a Jordi Cuixart, en respuesta a la misiva que el presidente de Òmnium Cultural envió a sus simpatizantes pidiéndoles "serenidad" por su encarcelamiento y el de otros como el exlíder de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez.

Évole le dirigió unas palabras cariñosas al presidente, reconociéndole haberse sentido "seducido" por la asociación independentista y manifestándole lo que, en su opinión, es una injusticia: su encarcelamiento en Soto del Real desde el pasado 16 de octubre.

Ante estas palabras ha sido Cuixart quien le ha querido devolver el gesto contestándole con su puño y letra, según ha adelantado El Independiente. En ella, y entre otras cosas, manifiesta su anhelo de unión de Cataluña. "La defensa de un solo pueblo plural y diverso es el mejor antídoto contra cualquier ruptura"

Esta es la carta de Cuixart a Évole:

Estimado Jordi,Yo también recuerdo el almuerzo en el bar de la Diagonal, conversar con personas con quienes sabes que discrepas pero con quienes también te unen un montón de complicidades es doblemente estimulante. El día que llamé a [Javier] Pérez Andújar para felicitarlo por el pregón de la Mercè me pasó lo mismo.Òmnium quiere decir de todos, este es uno de los mantras que aprendimos de Muriel [Casals], la misma que te quería seducir en el 2013. El año 2016 impulsamos la campaña Lluites compartides, con el objetivo de poner en valor las luchas colectivas que en los últimos 50 años nos habían ido configurando como sociedad. El acto de homenaje a los padres y madres de la Escuela Rosselló-Pòrcel de Santa Coloma de Gramenet, mayoritariamente castellanoparlantes (como los nuestros) que en 1983 impulsaron el primer programa de inmersión lingüística, fue uno de los más emotivos, nos acompañaba Núria Parlon. Aquel mismo año celebrábamos la Noche de Santa Llúcia en l'Hospitalet de Llobregat. Por primera vez, después de 65 años, el principal acontecimiento literario del país tendría lugar en la segunda ciudad más grande de Catalunya. No faltó Núria Marín. Confieso que nunca me ha seducido una idea relativamente extendida en el soberanismo que defiende el concepto de ensanchar. Yo siempre he sido más partidario de compartir, que pide conocernos y reconocernos más y mejor, los unos a los otros, con toda la diversidad y matices, rehuyendo de la uniformización de ideas, que aparte de nocivo, encuentro sumamente aburrido.Catalunya es un país donde el hecho migratorio es estructural, y este tiene que ser uno de los principales orgullos y motivo de autoestima colectiva. La idea de [Josep] Benet [uno de los políticos más activos de la democracia y el catalanismo durante la dictadura franquista], tan valientemente defendida por [Paco] Candel [autor de 'Los otros catalanes'], creo que hoy toma el más grande de sus sentidos, también con los refugiados que queremos acoger. La defensa de un solo pueblo plural y diverso es el mejor antídoto contra cualquier ruptura.Felicidades y gracias por los 10 años de Salvados y deseo vivamente que podamos en breve almorzar juntos de nuevo. Y si alguien nos dilata la cita, espero recibir carta tuya bien pronto. (1) Abrazo lleno de ternura, Jordi.(1) Nosotros que podemos, y sobre todo queremos, hablemos.