'El Chicle', condenado a cinco años de cárcel por la agresión a la chica de Boiro

José Enrique Abuín, alias El Chicle, ha sido condenado a cinco años y un mes de cárcel por el crimen de Boiro. El tribunal lo ha considerado culpable de un delito de detención ilegal, otro de agresión sexual en grado de tentativa y de un delito leve de lesiones.

En la sentencia, recogida por Vozpópuli, los magistrados han asegurado que Abuín "buscó desde un principio y consiguió privar a la denunciante de su libertad ambulatoria”. En este sentido, han insistido en que la intención del acusado era coger a la mujer, "meterla en el coche y trasladarla a algún lugar para satisfacer su ánimo libidinoso".

El Chicle también ha sido condenado a la prohibición de acercarse a menos de medio kilómetro de la víctima, así como a su domicilio, y de comunicarse con ella por cualquier medio durante 10 años. Asimismo, deberá indemnizar a la joven con 11.546 euros.

Según la explicación de los magistrados, "el ataque sorpresivo a una mujer joven, de noche, en una zona poco transitada", así como "el intento reiterado de encerrarla en el maletero del vehículo" lleva a inferir, "como única hipótesis verosímil", que El Chicle trataba de trasladarla a un lugar más seguro para poder "abusar sexualmente de ella”.

"No se le ocurre a este tribunal ninguna otra alternativa. Su intención no era la de apoderarse de su dinero o el móvil. Lo que pretendía era coger el teléfono de la víctima para que no pudiese pedir ayuda", han añadido los jueces.

Las versiones sobre el "robo"

Durante el juicio celebrado este mes, El Chicle alegó que lo sucedido en Boiro no fue un intento de rapto, ya que solamente intentó robarle el teléfono móvil a la joven. "Cuando me dirigí al coche andando, me encontré con esta chica de frente y como necesitaba dinero le pedí el móvil, solo eso; no me quiso dar el móvil, forcejeamos y no recuerdo nada más", dijo durante la primera sesión.

Esta declaración no coincide con la que dio a los investigadores cuando fue detenido. Aquel 30 de diciembre, Abuín aseguró que se acercó a la joven para pedirle el móvil porque pensó que le había grabado robando un coche en la zona.

La declaración de la joven fue contraria a la de Abuín: dijo que se le acercó de forma brusca, con un cuchillo, y que intentó quitarle el móvil y terminó arrojándola en el maletero del coche. "Me dije 'intenta salir de aquí, porque como cierre el maletero, no sales más", recordó.

Caso Diana Quer

La decisión que se ha dado a conocer este martes responde a los hechos que tuvieron lugar el 25 de diciembre de 2017. Durante la celebración de la vista oral, la defensa de Abuín aseguró que se estaba "intentando mezclar todo para conseguir unas pruebas hipotéticas para otro procedimiento". Lo dijo en una clara referencia al caso Diana Quer y al móvil sexual, un elemento clave al momento de pedir la prisión permanente revisable para su cliente.

El Chicle aprovechó su última palabra en el juicio para enviar un mensaje al padre de Diana. Lo hizo a sabiendas de que Juan Carlos Quer le miraba, que estaba sentado justo detrás de él y que minutos antes había protagonizado un momento de tensión con el juez por querer recordar a su hija en una vista oral que no era la suya.

El Chicle está a la espera de la fecha del juicio por el caso Diana Quer, desaparecida el 22 de agosto de 2016. La Fiscalía exige una pena de 20 años de prisión por un delito de detención ilegal, 12 años más por agresión sexual y la prisión permanente revisable por un delito de asesinatoperpetrado "con alevosía y ensañamiento para evitar que se descubra otro delito".